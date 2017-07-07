Немецкая академия искусств почтила память Даниила Гранина

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Немецкая академия искусств, членом которой скончавшийся в ночь на среду российский писатель Даниил Гранин являлся с 1994 года, почтила в четверг его память. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
"С уходом Даниила Гранина академия потеряла выдающуюся фигуру XX века, свидетеля эпохи, в том числе ее ужасов, главным делом всей жизни которого было примирение. Мы сохраним память о нем", - говорится в документе за подписью главы академии Жанин Меерапфель.
Член академии Инго Шульце отметил, что за всю жизнь не слышал более впечатляющей речи, чем выступление Гранина в германском Бундестаге 27 января 2014 года. Тогда писатель в присутствии высшего политического руководства ФРГ рассказал об ужасах блокады Ленинграда. Шульце отметил, что речь Гранина была преисполнена силы, но не содержала упрека немцам как нации.
Даниил Гранин скончался 4 июля в Санкт-Петербурге, ему было 98 лет. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он неоднократно удостаивался различных наград и премий за свои произведения. В 1987 году в соавторстве с Алесем Адамовичем Гранин написал роман "Блокадная книга".
С 1986 по 1993 годы он был членом-корреспондентом Академии наук Восточного Берлина, с 1994 года - Член Немецкой Академии искусств. В 2011 году он опубликовал роман "Мой лейтенант", предисловие к немецкому изданию которой написал бывший федеральный канцлер Германии и друг Гранина Гельмут Шмидт. В 2016 году Гранину была вручена премия имени Доктора Фридриха Йозефа Гааза за развитие германо-российских отношений.