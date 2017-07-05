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Грани Гранина: ушел из жизни автор "Блокадной книги" и романа "Иду на грозу"

Культура
5 июля, 15:21 UTC+3

Скончался писатель и фронтовик Даниил Гранин. Человек честный и бескомпромиссный, с обостренным чувством справедливости, вспоминают его друзья и коллеги

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Поэты Глеб Горбовский и Лев Гаврилов во время встречи с Даниилом Граниным в Ленинграде в феврале 1976 года
Поэты Глеб Горбовский и Лев Гаврилов во время встречи с Даниилом Граниным в Ленинграде в феврале 1976 года
Поэты Глеб Горбовский и Лев Гаврилов во время встречи с Даниилом Граниным в Ленинграде в феврале 1976 года
© Б. Червяков/ТАСС
1987 год
1987 год
1987 год
© Николай Адамович и Иван Куртов/ТАСС
Писатели Эльмар Грин и Даниил Гранин, поэты Майя Борисова, Лев Гаврилов и Глеб Горбовский в библиотеке Русской-Высоцкой птицефабрики, февраль 1976 года
Писатели Эльмар Грин и Даниил Гранин, поэты Майя Борисова, Лев Гаврилов и Глеб Горбовский в библиотеке Русской-Высоцкой птицефабрики, февраль 1976 года
Писатели Эльмар Грин и Даниил Гранин, поэты Майя Борисова, Лев Гаврилов и Глеб Горбовский в библиотеке Русской-Высоцкой птицефабрики, февраль 1976 года
© Б. Червяков/ТАСС
На встрече с читателями, 1979 год
На встрече с читателями, 1979 год
На встрече с читателями, 1979 год
© Владимир Савостьянов/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и писатель Даниил Гранин в квартире первого мэра Петербурга А.Собчака, 2002 год
Президент РФ Владимир Путин и писатель Даниил Гранин в квартире первого мэра Петербурга А.Собчака, 2002 год
Президент РФ Владимир Путин и писатель Даниил Гранин в квартире первого мэра Петербурга А.Собчака, 2002 год
© Алексей Панов/ТАСС
1987 год
1987 год
1987 год
© Юрия Белинский/ТАСС
Дмитрий Медведев вручил Даниилу Гранину орден Андрея Первозванного, 2009 год
Дмитрий Медведев вручил Даниилу Гранину орден Андрея Первозванного, 2009 год
Дмитрий Медведев вручил Даниилу Гранину орден Андрея Первозванного, 2009 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Даниил Гранин на концерте оперных певцов Анны Нетребко и Эрвин Шротта, 2010 год
На концерте оперных певцов Анны Нетребко и Эрвин Шротта, 2010 год
На концерте оперных певцов Анны Нетребко и Эрвин Шротта, 2010 год
© Руслан Шамуков/ТАСС
Церемония награждения лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга" в Москве, 2012 год
Церемония награждения лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга" в Москве, 2012 год
Церемония награждения лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга" в Москве, 2012 год
© Станислав Красильников/ТАСС
Писатель Даниил Гранин и спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин во время встречи в доме у писателя, 2016 год
Писатель Даниил Гранин и спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин во время встречи в доме у писателя, 2016 год
Писатель Даниил Гранин и спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин во время встречи в доме у писателя, 2016 год
© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин наградил писателя Даниила Гранина за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, 2017 год
Президент РФ Владимир Путин наградил писателя Даниила Гранина за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, 2017 год
Президент РФ Владимир Путин наградил писателя Даниила Гранина за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, 2017 год
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Торжественный вечер в честь 95-летия Даниила Гранина в Санкт-Петербурге, 2014 год
Торжественный вечер в честь 95-летия Даниила Гранина в Санкт-Петербурге, 2014 год
Торжественный вечер в честь 95-летия Даниила Гранина в Санкт-Петербурге, 2014 год
© Юрий Белинский/ТАСС
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Поэты Глеб Горбовский и Лев Гаврилов во время встречи с Даниилом Граниным в Ленинграде в феврале 1976 года
© Б. Червяков/ТАСС
1987 год
© Николай Адамович и Иван Куртов/ТАСС
Писатели Эльмар Грин и Даниил Гранин, поэты Майя Борисова, Лев Гаврилов и Глеб Горбовский в библиотеке Русской-Высоцкой птицефабрики, февраль 1976 года
© Б. Червяков/ТАСС
На встрече с читателями, 1979 год
© Владимир Савостьянов/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и писатель Даниил Гранин в квартире первого мэра Петербурга А.Собчака, 2002 год
© Алексей Панов/ТАСС
1987 год
© Юрия Белинский/ТАСС
Дмитрий Медведев вручил Даниилу Гранину орден Андрея Первозванного, 2009 год
© Владимир Родионов/ТАСС
На концерте оперных певцов Анны Нетребко и Эрвин Шротта, 2010 год
© Руслан Шамуков/ТАСС
Церемония награждения лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга" в Москве, 2012 год
© Станислав Красильников/ТАСС
Писатель Даниил Гранин и спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин во время встречи в доме у писателя, 2016 год
© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин наградил писателя Даниила Гранина за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, 2017 год
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Торжественный вечер в честь 95-летия Даниила Гранина в Санкт-Петербурге, 2014 год
© Юрий Белинский/ТАСС

Писатель, киносценарист, фронтовик, общественный деятель Даниил Гранин ушел из жизни 4 июля на 99-м году жизни в Санкт-Петербурге. Автор более 30 художественных и документальных произведений, в числе которых "Иду на грозу" и "Блокадная книга", отличался принципиальностью и призывал помнить страшную правду о Великой Отечественной войне, отмечают те, кто знал Гранина лично.

Родина писателя - детство

Даниил Гранин родился в первый день 1919 года, когда в стране, по словам из его автобиографии, "еще догорала гражданская война, свирепствовали банды, вспыхивали мятежи". (Изд.: "Художественная литература", 1980).

До семи лет Даниил жил в селе Волынь Курской губернии (ныне - Курская область). Его отец был лесником, а мама вела хозяйство и очень любила петь.

После переезда в Ленинград она стала работать портнихой, а Даниил пошел в школу на улице Моховой. Особенно запомнились ему уроки физики с выдающимся педагогом Петром Знаменским, каждый из которых был как представление.

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Даниил Гранин

Умер писатель Даниил Гранин

Вторым человеком, оказавшим сильное влияние на будущего писателя, стала учительница литературы. Гранин признается в автобиографии, что даже предпринимал попытку писать в школьный литературный журнал. Это была заметка о смерти первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) Сергея Кирова в 1934 году.

"Родина писателя - детство. Это не мое выражение, но я часто ощущаю его справедливость. О детстве хочется писать с подробностями, потому что они помнятся, краски тех лет не тускнеют, некоторые картинки все так же свежи и подробны", - писал Гранин в автобиографии.

Юность на войне

Несмотря на интерес к литературе и истории, на семейном совете было признано, что инженерная специальность больше всего подходит для Даниила. Он поступил на электротехнический факультет и окончил Политехнический институт (ныне - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) перед войной.

"Энергетика, автоматика, строительство гидростанций были тогда профессиями, исполненными романтики, как позже атомная и ядерная физика. Наши профессора участвовали еще в создании плана ГОЭЛРО. О них ходили легенды. Они были зачинатели отечественной электротехники", - рассказывал Гранин в автобиографии.

После окончания вуза он поступил на работу на Кировский завод, а оттуда ушел в народное ополчение, на войну. Воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище. Закончил войну в Восточной Пруссии командиром роты тяжелых танков. "Война прошла для меня, не отпуская ни на день", - писал Гранин.

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Впечатления Даннила Гранина от событий Великой Отечественной вошли в документальную хронику блокады Ленинграда "Блокадная книга", написанную в соавторстве с Алесем Адамовичем в 1977-1981 годах и вышедшую в полной версии в 1984 году.

"Голод воевал вместо солдат"

В одном из последних интервью, данном порталу "Эксмо" (eksmo.ru) в феврале 2017 года, Гранин отметил, что видит, как сильно на литературу о войне влияет реальная историческая роль тех стран, которые в нее были вовлечены.

"Наше участие было решающим. И наша война с Германией была решающей. Все остальные только потом по-настоящему присоединились. Вроде Англии и Америки. Это наложило свой отпечаток, очень важный для нашей литературы. Это совершенно другое видение войны. Василий Гроссман, Виктор Некрасов создавали свои вещи после войны - и это ощущение победителя совсем другое, чем ощущение побежденных: японцев или немцев", - говорил писатель.

Его бескомпромиссная речь в Бундестаге о тяготах войны и ужасах блокады Ленинграда, произнесенная в январе 2014 года, произвела огромное впечатление на депутатов парламента и высшее руководство Германии.

"Солдаты должны воевать с солдатами, война - это чисто солдатское дело, - заявил тогда Гранин, - а здесь был заслан голод, который воевал вместо солдат". "Я долго не мог простить немцам этого ожидания капитуляции, ожидания гибели города", - сказал он.

Теме Великой Отечественной войны также посвящены повести "Наш комбат" (1968) и "Клавдия Вилор" (1976), роман "Мой лейтенант…" (2011).

Наука в творчестве Гранина

Сам писатель своим творческим дебютом считал рассказ об аспирантах "Вариант второй", опубликованный в 1949 году в литературном журнале "Звезда". Свою настоящую фамилию - Герман - он сменил на творческий псевдоним в том же году по просьбе своего однофамильца, известного писателя Юрия Германа.

После окончания войны Гранин работал в "Ленэнерго", участвовал в восстановлении энергетического хозяйства Ленинграда после блокады. Также учился в аспирантуре при Ленинградском политехническом институте, опубликовал несколько статей по электротехнике.

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Очарованный успехами и перспективами советской науки, Гранин сделал эту тему одной из центральных в своем творчестве. Считается, что известность ему принес роман "Искатели" (1955), и благодаря этому произведению писателя избрали делегатом на Второй съезд писателей.

В романе "Искатели" описывается история Андрея Николаевича Лобанова, советского ученого, ставящего научные изыскания превыше бюрократической волокиты, книга является своего рода производственным романом. В 1956 году история о Лобанове была экранизирована режиссером Михаилом Шапиро.

"Я писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве, это была моя тема, мои друзья, мое окружение… Я любил этих людей - моих героев, хотя жизнь их была небогата событиями. Изобразить ее внутреннее напряжение было нелегко. Еще труднее было ввести читателя в курс их работы, чтобы читатель понял суть их страстей и чтобы не прикладывать к роману схемы и формулы", - рассказывал Гранин.

Чистота науки

"Гранину казалось, что наука находится не только в очень сложном положении, но вокруг нее очень много людей, которые используют ее не так, как надо. То есть для них нет чистоты науки, которой он всегда был так предан", - рассказала ТАСС редактор сборников произведений Гранина Елена Шубина.

Судьбам ученых также посвящены романы "После свадьбы" (1958) и "Иду на грозу" (1962), повести о биологах Александре Любищеве ("Эта странная жизнь"; 1974) и Николае Тимофееве-Ресовском ("Зубр"; 1987), разработчиках атомной бомбы ("Выбор цели"; 1975) и другие биографические произведения о людях науки.

Нобелевский лауреат академик Жорес Алферов, хотя и не во всем согласен с научными произведениями Гранина, назвал огромной потерей для русской литературы уход из жизни выдающегося писателя.

Честность и бескомпромиссность

Политики, деятели культуры и образования, лично знавшие Гранина, подчеркивают, что его литературный талант отличало обостренное чувство справедливости, из-за которого, как это часто бывает, он имел столкновения не только с коллегами по писательскому корпусу, но и с людьми, занимавшими высокие посты.

По мнению экс-ректора Литературного института имени Горького, прозаика Сергея Есина, у многих писателей была ревность к Гранину, которые считали, что он был "обласкан российской властью".

"А он это заслужил за весь свой жизненный путь, за все свое творчество. Мы вместе работали на кинофестивале в Гатчине, потом встречались на книжном салоне во Франции, - отметил Есин. - Он всегда и во всем был справедлив и честен".

"Он был надеждой демократической общественности и демократически настроенных людей в Петербурге, потому что по какому бы вопросу мы ни обращались к нему, а это всегда были вопросы сложные, тяжелые, общественные и политические, мы всегда встречали и понимание, и поддержку", - заявил народный артист России Александр Сокуров, автор документального фильма "Читаем блокадную книгу" (2009 год) по "Блокадной книге".

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Биография Даниила Гранина

Гранин, на период жизни которого пришлись значительные изменения в жизни страны, связывал свое долголетие с любовью к миру и людям, рассказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Я был дома у Даниила Александровича накануне вручения ему Государственной премии за выдающиеся гуманитарные достижения. Мы несколько часов проговорили о жизни, и он поразил меня удивительно благостным, добрым отношением к миру вообще и к людям. Он сам заговорил о секрете своего долголетия и сказал, что, наверное, дело в любви к жизни и людям - это помогает ему просыпаться каждый день с ощущением счастья", - сказал Толстой.

По его словам, с уходом Гранина не стало редкого нравственного авторитета, которых так не хватает российскому обществу.

В своем интервью сайту "Эксмо" сам Гранин дал совет своим современникам как сохранять активность в жизни вне зависимости от календарного возраста.

"Единственное, что могу сказать - надо существовать, ощущая счастье жизни. Что сегодняшний день - самый счастливый день в жизни", - сказал писатель, именем которого названа одна из малых планет Солнечной системы.

Екатерина Ефимова

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