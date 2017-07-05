Грани Гранина: ушел из жизни автор "Блокадной книги" и романа "Иду на грозу"

Писатель Даниил Гранин и спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин во время встречи в доме у писателя, 2016 год © Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Поэты Глеб Горбовский и Лев Гаврилов во время встречи с Даниилом Граниным в Ленинграде в феврале 1976 года © Б. Червяков/ТАСС

Писатель Даниил Гранин и спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин во время встречи в доме у писателя, 2016 год © Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Поэты Глеб Горбовский и Лев Гаврилов во время встречи с Даниилом Граниным в Ленинграде в феврале 1976 года © Б. Червяков/ТАСС

Писатель, киносценарист, фронтовик, общественный деятель Даниил Гранин ушел из жизни 4 июля на 99-м году жизни в Санкт-Петербурге. Автор более 30 художественных и документальных произведений, в числе которых "Иду на грозу" и "Блокадная книга", отличался принципиальностью и призывал помнить страшную правду о Великой Отечественной войне, отмечают те, кто знал Гранина лично.

Родина писателя - детство

Даниил Гранин родился в первый день 1919 года, когда в стране, по словам из его автобиографии, "еще догорала гражданская война, свирепствовали банды, вспыхивали мятежи". (Изд.: "Художественная литература", 1980).

До семи лет Даниил жил в селе Волынь Курской губернии (ныне - Курская область). Его отец был лесником, а мама вела хозяйство и очень любила петь.

После переезда в Ленинград она стала работать портнихой, а Даниил пошел в школу на улице Моховой. Особенно запомнились ему уроки физики с выдающимся педагогом Петром Знаменским, каждый из которых был как представление.

Вторым человеком, оказавшим сильное влияние на будущего писателя, стала учительница литературы. Гранин признается в автобиографии, что даже предпринимал попытку писать в школьный литературный журнал. Это была заметка о смерти первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) Сергея Кирова в 1934 году.

"Родина писателя - детство. Это не мое выражение, но я часто ощущаю его справедливость. О детстве хочется писать с подробностями, потому что они помнятся, краски тех лет не тускнеют, некоторые картинки все так же свежи и подробны", - писал Гранин в автобиографии.

Юность на войне

Несмотря на интерес к литературе и истории, на семейном совете было признано, что инженерная специальность больше всего подходит для Даниила. Он поступил на электротехнический факультет и окончил Политехнический институт (ныне - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) перед войной.

"Энергетика, автоматика, строительство гидростанций были тогда профессиями, исполненными романтики, как позже атомная и ядерная физика. Наши профессора участвовали еще в создании плана ГОЭЛРО. О них ходили легенды. Они были зачинатели отечественной электротехники", - рассказывал Гранин в автобиографии.

После окончания вуза он поступил на работу на Кировский завод, а оттуда ушел в народное ополчение, на войну. Воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище. Закончил войну в Восточной Пруссии командиром роты тяжелых танков. "Война прошла для меня, не отпуская ни на день", - писал Гранин.

Впечатления Даннила Гранина от событий Великой Отечественной вошли в документальную хронику блокады Ленинграда "Блокадная книга", написанную в соавторстве с Алесем Адамовичем в 1977-1981 годах и вышедшую в полной версии в 1984 году.

"Голод воевал вместо солдат"

В одном из последних интервью, данном порталу "Эксмо" (eksmo.ru) в феврале 2017 года, Гранин отметил, что видит, как сильно на литературу о войне влияет реальная историческая роль тех стран, которые в нее были вовлечены.

"Наше участие было решающим. И наша война с Германией была решающей. Все остальные только потом по-настоящему присоединились. Вроде Англии и Америки. Это наложило свой отпечаток, очень важный для нашей литературы. Это совершенно другое видение войны. Василий Гроссман, Виктор Некрасов создавали свои вещи после войны - и это ощущение победителя совсем другое, чем ощущение побежденных: японцев или немцев", - говорил писатель.

Его бескомпромиссная речь в Бундестаге о тяготах войны и ужасах блокады Ленинграда, произнесенная в январе 2014 года, произвела огромное впечатление на депутатов парламента и высшее руководство Германии.

"Солдаты должны воевать с солдатами, война - это чисто солдатское дело, - заявил тогда Гранин, - а здесь был заслан голод, который воевал вместо солдат". "Я долго не мог простить немцам этого ожидания капитуляции, ожидания гибели города", - сказал он.

Теме Великой Отечественной войны также посвящены повести "Наш комбат" (1968) и "Клавдия Вилор" (1976), роман "Мой лейтенант…" (2011).

Наука в творчестве Гранина

Сам писатель своим творческим дебютом считал рассказ об аспирантах "Вариант второй", опубликованный в 1949 году в литературном журнале "Звезда". Свою настоящую фамилию - Герман - он сменил на творческий псевдоним в том же году по просьбе своего однофамильца, известного писателя Юрия Германа.

После окончания войны Гранин работал в "Ленэнерго", участвовал в восстановлении энергетического хозяйства Ленинграда после блокады. Также учился в аспирантуре при Ленинградском политехническом институте, опубликовал несколько статей по электротехнике.

Очарованный успехами и перспективами советской науки, Гранин сделал эту тему одной из центральных в своем творчестве. Считается, что известность ему принес роман "Искатели" (1955), и благодаря этому произведению писателя избрали делегатом на Второй съезд писателей.

В романе "Искатели" описывается история Андрея Николаевича Лобанова, советского ученого, ставящего научные изыскания превыше бюрократической волокиты, книга является своего рода производственным романом. В 1956 году история о Лобанове была экранизирована режиссером Михаилом Шапиро.

"Я писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве, это была моя тема, мои друзья, мое окружение… Я любил этих людей - моих героев, хотя жизнь их была небогата событиями. Изобразить ее внутреннее напряжение было нелегко. Еще труднее было ввести читателя в курс их работы, чтобы читатель понял суть их страстей и чтобы не прикладывать к роману схемы и формулы", - рассказывал Гранин.

Чистота науки

"Гранину казалось, что наука находится не только в очень сложном положении, но вокруг нее очень много людей, которые используют ее не так, как надо. То есть для них нет чистоты науки, которой он всегда был так предан", - рассказала ТАСС редактор сборников произведений Гранина Елена Шубина.

Судьбам ученых также посвящены романы "После свадьбы" (1958) и "Иду на грозу" (1962), повести о биологах Александре Любищеве ("Эта странная жизнь"; 1974) и Николае Тимофееве-Ресовском ("Зубр"; 1987), разработчиках атомной бомбы ("Выбор цели"; 1975) и другие биографические произведения о людях науки.

Нобелевский лауреат академик Жорес Алферов, хотя и не во всем согласен с научными произведениями Гранина, назвал огромной потерей для русской литературы уход из жизни выдающегося писателя.

Честность и бескомпромиссность

Политики, деятели культуры и образования, лично знавшие Гранина, подчеркивают, что его литературный талант отличало обостренное чувство справедливости, из-за которого, как это часто бывает, он имел столкновения не только с коллегами по писательскому корпусу, но и с людьми, занимавшими высокие посты.

По мнению экс-ректора Литературного института имени Горького, прозаика Сергея Есина, у многих писателей была ревность к Гранину, которые считали, что он был "обласкан российской властью".

"А он это заслужил за весь свой жизненный путь, за все свое творчество. Мы вместе работали на кинофестивале в Гатчине, потом встречались на книжном салоне во Франции, - отметил Есин. - Он всегда и во всем был справедлив и честен".

"Он был надеждой демократической общественности и демократически настроенных людей в Петербурге, потому что по какому бы вопросу мы ни обращались к нему, а это всегда были вопросы сложные, тяжелые, общественные и политические, мы всегда встречали и понимание, и поддержку", - заявил народный артист России Александр Сокуров, автор документального фильма "Читаем блокадную книгу" (2009 год) по "Блокадной книге".

Гранин, на период жизни которого пришлись значительные изменения в жизни страны, связывал свое долголетие с любовью к миру и людям, рассказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Я был дома у Даниила Александровича накануне вручения ему Государственной премии за выдающиеся гуманитарные достижения. Мы несколько часов проговорили о жизни, и он поразил меня удивительно благостным, добрым отношением к миру вообще и к людям. Он сам заговорил о секрете своего долголетия и сказал, что, наверное, дело в любви к жизни и людям - это помогает ему просыпаться каждый день с ощущением счастья", - сказал Толстой.

По его словам, с уходом Гранина не стало редкого нравственного авторитета, которых так не хватает российскому обществу.

В своем интервью сайту "Эксмо" сам Гранин дал совет своим современникам как сохранять активность в жизни вне зависимости от календарного возраста.

"Единственное, что могу сказать - надо существовать, ощущая счастье жизни. Что сегодняшний день - самый счастливый день в жизни", - сказал писатель, именем которого названа одна из малых планет Солнечной системы.

Екатерина Ефимова