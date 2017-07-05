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Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Даниила Гранина

Общество
5 июля, 11:29 дата обновления: 5 июля, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Свои соболезнования также выразил Дмитрий Медведев

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам писателя Даниила Гранина. Текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.

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"Уважаемые Марина Данииловна, Людмила Сергеевна и Данила Николаевич, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с постигшим вас горем. Даниил Александрович Гранин был великим мыслителем, выдающимся писателем и публицистом, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства. Он преданно, подвижнически служил Отечеству, общественному благу, искренне, всем сердцем болел за Россию и ее будущее. Был настоящим центром притяжения и безусловным нравственным ориентиром людей самых разных взглядов", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что с годами общество все больше будет осознавать, "какую поистине невосполнимую утрату понесла российская культура, страна, Санкт- Петербург, с которым была связана вся жизнь Даниила Александровича Гранина".

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Биография Даниила Гранина

Премьер-министр Дмитрий Медведев также выразил соболезнования в связи с кончиной Даниила Гранина и подчеркнул, что писатель раскрыл смысл "таких больших и важных понятий, как совесть и гуманизм". Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

"Ушел из жизни Даниил Гранин - большой писатель, публицист, киносценарист. Пройдя сквозь эпохи, Даниил Александрович оставил нам честные истории о человеке и времени. Он писал о таких вещах, которые тяжело вспоминать, но невозможно не помнить. Но самое главное в наследии Гранина - он оставил нам свой секрет милосердия, раскрыл весь смысл таких больших и важных понятий, как совесть и гуманизм", - написал Медведев.

Премьер выразил соболезнования родным и близким, коллегам Даниила Александровича и всем, кто его любил.

Даниил Гранин скончался во вторник поздно вечером в Санкт-Петербурге, ему было 98 лет. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных.

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Умер Даниил Гранин
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Гранин, Даниил Александрович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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