Полтавченко: Гранин показал величие ленинградского духа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург, простившийся в субботу со своим почетным гражданином - писателем-фронтовиком Даниилом Граниным, соавтором "Блокадной книги", запомнит его как общественного деятеля и носителя "истинно петербургского духа". Такие слова прозвучали на прощальных церемониях в Таврическом дворце и на литераторском кладбище в Комарово.

"Даниил Александрович вместе со своими товарищами отстоял наш город и страну. Через семь десятилетий он рассказал в Бундестаге о том, что такое наша Победа, что такое ленинградская блокада, внукам и правнукам тех, кто душил наш город. Рассказал спокойно, показав величие ленинградского духа", - сказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на гражданской панихиде в Таврическом дворце.

Он напомнил, что по рекомендациям Гранина в Санкт-Петербурге в последние годы был реализован ряд проектов, самым известным из которых стало восстановление в Красном Селе к 70-летию Победы одной из трех временных триумфальных арок, которыми Ленинград летом 1945 года встречал солдат-победителей. Строительство шло на пожертвования горожан. "Это замечательный памятник и самому Даниилу Александровичу - фронтовику", - подчеркнул Полтавченко.

Гранин и Петр Великий

Деятели петербургской культуры, рассказывая о том, что появилось в городе благодаря Гранину, говорят и о его интересе к эпохе Петра I, следствием которого стало основание в городе Института Петра Великого и учреждение с 2007 года ежегодных Международных Петровских конгрессов. Их цель - изучение петровской эпохи и ее наследия, привлечение внимания к проблеме сохранения петровских памятников, расширение сотрудничества российских и европейских учреждений науки, образования и культуры.

"Вопросы всегда непростые и неожиданные мог задать он один: только его пытливый ум жаждал знать, кто подписал послевоенные указы о начале реставрации пригородных дворцов, только он интересовался деталями биографии Меншикова как губернатора Ингерманландии, только он размышлял о страстях Петра Великого", - отметила в своем соболезновании гендиректор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая.

"Гранину мы обязаны "Блокадной книгой", Петровским конгрессом, уроками человеческого достоинства, - подчеркнула Кальницкая. - Его дух был истинно петербургским, даже, наверное, ленинградским".

Гранин в Солнечной системе

Имя Гранина будет увековечено в топонимике и памятниках Санкт-Петербурга - председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров рассказал журналистам, что в память о писателе будет установлена мемориальная доска, не исключив, что его именем будет названа улица, сквер, библиотека или научное учреждение северной столицы. А 27 лет назад имя писателя-фронтовика увековечили отечественные астрономы, назвав в его честь малую планету в созвездии Тельца. Первооткрыватель планеты, сотрудник Крымской астрофизической лаборатории Николай Черных (1931-2004) назвал ее Данграния (Dangrania), потому что Гранин был его любимым писателем, рассказала ТАСС дочь астронома Маргарита Ловкая.

В официальном циркуляре Международного центра по малым планетам, где регистрируют все вновь открытые малые небесные тела, сказано, что планета получила имя "в честь советского писателя, который главным образом писал об ученых". В Институте прикладной астрономии РАН уточнили, что планета Данграния имеет диаметр около 20 километров, удалена от Земли на 555 млн километров и имеет 17,5 звездную величину - человеческий глаз различает объекты начиная с пятой, поэтому разглядеть ее можно только в профессиональные телескопы. Над горизонтом она находится днем, расположена на небосклоне позади Солнца и в полдень находится под углом примерно в 45 градусов к горизонту.

Книги и экскурсии

Петербургские музеи и библиотеки разрабатывают программы и экскурсии, посвященные Гранину и его творчеству. Первая выставка, посвященная писателю, открылась недалеко от его дома, в библиотеке Петроградского района. Здесь представлено полное собрание сочинений писателя и подготовлена экскурсия по Малой Посадской улице, где жил не только Гранин, но и другие литераторы советской эпохи - поэты-фронтовики Михаил Дудин и Сергей Орлов, драматург Евгений Шварц.

"Когда узнали о кончине Даниила Александровича, мы сразу решили сделать выставку для читателей, пользуясь фондами нашей библиотеки. Здесь представлен полностью весь восьмитомник Гранина и все его произведения", - сказала сотрудник библиотеки Инна Никитенко.