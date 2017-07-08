Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уличный фестиваль классической музыки прошел в Калининграде

Культура
8 июля, 22:35 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 8, июля. /ТАСС

Импровизированные концерты прошли на улицах Чайковского, Гайдна, Штрауса, Римского-Корсакова, Брамса и Генделя

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Уличный фестиваль классической музыки прошел в субботу в Калининграде - лучшие образцы музыкального искусства звучали не на концертных площадках, а на улицах города, носящих имена знаменитых композиторов, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Праздник классической музыки, получивший название "Когда звучат улицы", познакомил жителей и гостей города с творчеством известных композиторов, чьи имена носят улицы Калининграда. Импровизированные концерты состоялись на улицах Чайковского, Гайдна, Штрауса, Римского-Корсакова, Брамса и Генделя", - сказали в пресс-службе.

Произведения знаменитых композиторов звучали в исполнении калининградских Первого уличного квартета и Оркестра русских народных инструментов, творческих коллективов из Вильнюса, которые приехали на День города в Калининград. Протяженность музыкального маршрута, который многие слушатели прошли от начала до конца, составила два километра.

Временно исполняющий обязанности министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, отметил уникальность фестиваля "Когда звучат улицы", он убежден, что фестиваль "станет еще одной визитной карточкой Калининграда".

Фестиваль организован общественными организациями "Культурная практика" и "Арт-ворота" при поддержке Министерства культуры Калининградской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
7
Санкт-Петербург простился с Даниилом Граниным
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Постпред при ООН: Трамп знает, что Россия вмешивалась в выборы в США
2
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
3
Путин не готов прокатиться на машине "Кортеж" на инаугурации в 2018 году
4
Шерпа РФ: Иванка Трамп заменила отца на G20, когда он ушел на двусторонние встречи
5
"Полезный саммит": Путин подвел итоги встречи лидеров G20
6
Путин о Навальном: не интересно вести диалог, если цель критики - привлечь к себе внимание
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Реклама