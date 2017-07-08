Уличный фестиваль классической музыки прошел в Калининграде

Баскетболист Харден подписал рекордный контракт с "Хьюстоном" на $228 млнСпорт 9 июля, 0:08
Саммит G20: уличные протесты, разногласия на переговорах и прогресс без сенсацийМеждународная панорама 8 июля, 23:30
Фильм российского режиссера Ханта стал призером кинофестиваля в Карловых ВарахКультура 8 июля, 22:27
Футболист "Аякса" потерял сознание во время матча и был госпитализирован на вертолетеСпорт 8 июля, 22:02
Постпред при ООН: Трамп знает, что Россия вмешивалась в выборы в СШАМеждународная панорама 8 июля, 21:52
Федун: "Открытие-Арена" никогда не примет хоккейные матчиСпорт 8 июля, 21:49
Федун назвал красивой новую форму "Спартака", но отметил отсутствие традиционной полоскиСпорт 8 июля, 21:47
Федун назвал "бесценным" футболиста "Спартака" ПромесаСпорт 8 июля, 21:35
В "Артеке" открыли памятник Александру ГринуОбщество 8 июля, 21:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Уличный фестиваль классической музыки прошел в субботу в Калининграде - лучшие образцы музыкального искусства звучали не на концертных площадках, а на улицах города, носящих имена знаменитых композиторов, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
"Праздник классической музыки, получивший название "Когда звучат улицы", познакомил жителей и гостей города с творчеством известных композиторов, чьи имена носят улицы Калининграда. Импровизированные концерты состоялись на улицах Чайковского, Гайдна, Штрауса, Римского-Корсакова, Брамса и Генделя", - сказали в пресс-службе.
Произведения знаменитых композиторов звучали в исполнении калининградских Первого уличного квартета и Оркестра русских народных инструментов, творческих коллективов из Вильнюса, которые приехали на День города в Калининград. Протяженность музыкального маршрута, который многие слушатели прошли от начала до конца, составила два километра.
Временно исполняющий обязанности министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, отметил уникальность фестиваля "Когда звучат улицы", он убежден, что фестиваль "станет еще одной визитной карточкой Калининграда".
Фестиваль организован общественными организациями "Культурная практика" и "Арт-ворота" при поддержке Министерства культуры Калининградской области.