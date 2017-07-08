Уличный фестиваль классической музыки прошел в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Уличный фестиваль классической музыки прошел в субботу в Калининграде - лучшие образцы музыкального искусства звучали не на концертных площадках, а на улицах города, носящих имена знаменитых композиторов, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Праздник классической музыки, получивший название "Когда звучат улицы", познакомил жителей и гостей города с творчеством известных композиторов, чьи имена носят улицы Калининграда. Импровизированные концерты состоялись на улицах Чайковского, Гайдна, Штрауса, Римского-Корсакова, Брамса и Генделя", - сказали в пресс-службе.

Произведения знаменитых композиторов звучали в исполнении калининградских Первого уличного квартета и Оркестра русских народных инструментов, творческих коллективов из Вильнюса, которые приехали на День города в Калининград. Протяженность музыкального маршрута, который многие слушатели прошли от начала до конца, составила два километра.

Временно исполняющий обязанности министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, отметил уникальность фестиваля "Когда звучат улицы", он убежден, что фестиваль "станет еще одной визитной карточкой Калининграда".

Фестиваль организован общественными организациями "Культурная практика" и "Арт-ворота" при поддержке Министерства культуры Калининградской области.