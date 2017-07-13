Певицу Тамару Миансарову планируют похоронить 17 июля на Троекуровском кладбище

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Похороны российской и советской певицы, народной артистки России Тамары Миансаровой, скончавшейся 12 июля на 87-м году жизни, запланированы на понедельник, 17 июля. Об этом ТАСС сообщил супруг артистки, скрипач Марк Фельдман.
"Пока планируем похороны на понедельник, Троекуровское кладбище, эта информация точная на 99 процентов, - сказал Фельдман. - Прощание пройдет в морге Первой градской больницы".
Тамара Григорьевна Миансарова родилась 5 марта 1931 года в Кировограде (Украинская ССР). Окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу фортепиано, в 1957 году работала концертмейстером и консультантом по вокалу в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский университет театрального искусства - ГИТИС). Артистка продолжила преподавание в этом университете в 1988-1996 годах.
Известность певице принесло исполнение таких популярных песен, как "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Давай никогда не ссориться", "Топ- топ", "Золотой ключик", "Глаза на песке" и другие. В 1970 году режиссер Альберт Атаханов снял посвященный певице музыкальный фильм "Солнечная баллада".