"ВКонтакте" и Amediateka запускают шоу о сериалах

Социальная сеть "ВКонтакте" и сервис Amediateka запускают собственное шоу о сериалах "Спойлерная". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

Премьера программы, первый сезон которой посвящен "Игре престолов", выйдет 14 июля в 21:00 в сообществе проекта.

В первом эпизоде напомнят о событиях прошлых серий сериала и поделятся ожиданиями от нового сезона. Гостями выпуска станут актер Юрий Колокольников (исполнитель роли Стира в "Игре престолов"), резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, журналисты Егор Москвитин и Маргарита Митрофанова. В "Спойлерной" будет также авторская рубрика "Наконец-то, ДОЛИН!", вести которую будет кинокритик и главред журнала "Искусство кино" Антон Долин.

Ведущим нового шоу стал сценарист фильмов "Горько!", "Легенда №17" и "Экипаж" Николай Куликов.

Эпизоды "Спойлерной" будут выходить каждый вторник с 18 июля по 29 августа, на следующий день после появления новых серий "Игры престолов" на Amediateka одновременно со всем миром. Выпуски шоу будут также доступны на портале Amediateka и телеканалах Amedia TV.