Бортко признался, что "Собачье сердце" стало его лучшим фильмом благодаря Толоконникову

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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский режиссер, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко признался, что кинолента "Собачье сердце" стала лучшим его фильмом во многом благодаря актеру Владимиру Толоконникову, который скончался в субботу.
В 1988 году Бортко снял фильм "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова. Одну из главных ролей - Полиграфа Полиграфовича Шарикова - сыграл Толоконников.
"Я познакомился с Володей Толоконниковым более 20 лет назад на фильме "Собачье сердце". По общему признанию, это лучшее мое кино, и то, что это мое лучшее кино, в значительной степени благодаря ему - Володе Толоконникову, который сыграл в нем Шарикова - не очень, мягко говоря, приятного человека, и тем не менее он сыграл его здорово", - сказал Бортко.
"Он [Толоконников] был добрым, хорошим и отзывчивым человеком, совершенно непохожим на тот образ, который он сделал, что говорит о том, что он прежде всего хороший актер", - отметил режиссер.
"Скорблю я не столько о потере своего коллеги и человека, который сыграл в моем фильме, а о потере очень хорошего, замечательного, доброго человека", - продолжил парламентарий. "Я хотел бы, чтобы мы все были внимательны к своим друзьям, которых долгое время не видим, потому что, к сожалению, все мы смертны, все уходим, и потом будем жалеть, а можно было еще с ними поговорить, встретиться… А его уже нет", - добавил Бортко.
Владимир Толоконников - советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР, умер вечером 15 июля в возрасте 74 лет.