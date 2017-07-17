Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа Imagine Dragons даст концерт в "Олимпийском"

Культура
17 июля, 0:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Американская инди-рок-группа представит в российской столице новую пластинку "Evolve"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Группа Imagine Dragons

Группа Imagine Dragons

© Photo by Amy Sussman/Invision/AP

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Американская инди-рок-группа Imagine Dragons в понедельник представит в Москве свою новую пластинку "Evolve". Концерт пройдет в СК "Олимпийский", сообщили организаторы гастролей.

Они пообещали, что музыканты представят "сокрушительный гимн свету, звуку и мелодиям, которые заставляют подпевать многотысячную толпу, не оставляя никого равнодушным".

Помимо "Believer", "Thunder" и "Whatever It Takes", вошедших в последний альбом Imagine Dragons, поклонников ждут хиты группы с предыдущих пластинок - "Night Visions" и "Smoke + Mirrors".

Группа Imagine Dragons была основана в 2008 году в Лас-Вегасе вокалистом Дэном Рейнолдсом. Первый же альбом группы, вышедший в 2012 году, - "Night Visions" - достиг второй позиции в чарте Billboard 200. Вошедший в него сингл "It's Time" стал платиновым, "Radioactive" и "Demons" также долгое время не сходили с первых строчек хит-парадов. В 2014 году Imagine Dragons стала лауреатом премии "Грэмми" в номинации за лучшее исполнение рок-композиции.

В 2016 году в рамках тура в поддержку пластики "Smoke + Mirrors" группа с успешно выступила в Москве и Санкт-Петербурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
Дипломная работа Ильи Глазунова "На колхозной ферме"
3
Два диплома и дисциплинарная тройка Ильи Глазунова
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристов
2
Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро
3
В двух аэропортах Москвы задержаны 30 авиарейсов
4
Haaretz: Израиль категорически против достигнутого РФ и США перемирия на юге Сирии
5
СК проверяет данные об избиении полицейскими мужчины в Подмосковье
6
Цискаридзе считает, что в современном театре "должны быть нормы приличия"
7
Джоди Уиттакер станет первой женщиной в главной роли сериала "Доктор Кто"
Темы дня
Реклама