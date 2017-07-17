Группа Imagine Dragons даст концерт в "Олимпийском"

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Американская инди-рок-группа Imagine Dragons в понедельник представит в Москве свою новую пластинку "Evolve". Концерт пройдет в СК "Олимпийский", сообщили организаторы гастролей.
Они пообещали, что музыканты представят "сокрушительный гимн свету, звуку и мелодиям, которые заставляют подпевать многотысячную толпу, не оставляя никого равнодушным".
Помимо "Believer", "Thunder" и "Whatever It Takes", вошедших в последний альбом Imagine Dragons, поклонников ждут хиты группы с предыдущих пластинок - "Night Visions" и "Smoke + Mirrors".
Группа Imagine Dragons была основана в 2008 году в Лас-Вегасе вокалистом Дэном Рейнолдсом. Первый же альбом группы, вышедший в 2012 году, - "Night Visions" - достиг второй позиции в чарте Billboard 200. Вошедший в него сингл "It's Time" стал платиновым, "Radioactive" и "Demons" также долгое время не сходили с первых строчек хит-парадов. В 2014 году Imagine Dragons стала лауреатом премии "Грэмми" в номинации за лучшее исполнение рок-композиции.
В 2016 году в рамках тура в поддержку пластики "Smoke + Mirrors" группа с успешно выступила в Москве и Санкт-Петербурге.