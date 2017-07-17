Музыканты Сербии и России получили высшие награды фестиваля Кустурицы "Большой"

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Высшие награды сербского музыкального фестиваля русской классической музыки "Большой", учрежденного режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году, в этом году достались сербскому квинтету аккордеонистов из Восточного Сараево и пианистке из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Газпром нефть", которая поддерживает фестиваль с момента его основания.
В фестивале 2017 года за главные призы - Золотую, Серебряную и Бронзовую матрешки в двух возрастных категориях боролись 62 молодых таланта из Сербии, Республики Сербской и России.
Среди участников в группе 18-25 лет лучшим стал сербский квинтет аккордеонистов из Восточного Сараево - Accordeus. Золотую награду вручил художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев. Серебряная матрешка досталась флейтистке Анне Малков, бронзовую награду получила пианистка Ивана Дамьянов из города Нови-Сад.
В возрастной категории 13-17 лет золотую матрешку завоевала пианистка Светлана Зверева из Санкт-Петербурга, серебряной матрешки была удостоена пианистка Яна Яковлевич из Белграда, бронзовую матрешку получила сопрано Виолетта Сабаева из Омска.
В рамках новой программы "Диалог талантов" перед гостями фестиваля выступили молодые музыканты - Алена Ростовская (сопрано, Россия), Алекса Миркович (баян, Сербия), Мина Радивоевич (сопрано, Россия) Елизавета Антонова (вокал, Россия), Александра Латинович (Сербия, скрипка) и Владислав Хандогий (фортепьяно, Беларусь).
В рамках фестиваля также проходил открытый мастер-класс дирижера Валерия Гергиева.
Каждый год фестиваль "Большой" собирает около 5 тыс. зрителей. Среди уже выступавших артистов - знаменитые российские и сербские музыканты: Денис Мацуев, Юрий Розум, Неманья Радулович, Алена Баева.
Место проведения находится на высоте 1600 метров над уровнем моря в горном районе Златибор (национальный парк "Мокра гора") в Сербии и является архитектурным проектом Эмира Кустурицы.
Главным символом фестиваля является музыкальная матрешка, выполненная в цветах российского и сербского государственных флагов.