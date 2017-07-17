СМИ: Дэниел Рэдклифф пришел на помощь ограбленному в Лондоне туристу

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, пришел одним из первых на помощь туристу, на которого напали грабители на мопеде. Об этом в понедельник сообщила газета Evening Standard.

Инцидент произошел в минувшую пятницу в районе Челси на западе британской столицы. Два злоумышленника на улице напали на мужчину, ударив ножом в лицо, после чего завладели его сумкой. Остановить преступников на своем автомобиле безуспешно попытался бывший офицер полиции Дэвид Видесетте. Уже после случившегося он увидел Рэдклиффа, оказывающего помощь пострадавшему.

"Это был немного сюрреалистичный момент, - рассказал экс-полицейский. - Я сказал: "Вы Дэниел Рэдклифф", а он ответил мне: "Это я".

"Он на самом деле очень хороший парень, многие звезды даже бы и не остановились помочь. Потерпевший был очень и очень потрясен", - продолжил Видесетте.

Пресс-секретарь 27-летнего актера подтвердила, что Рэдклифф присутствовал на месте происшествия, но отказалась от дальнейших комментариев.

Скотленд-Ярд ведет расследование этого преступления, в рамках которого арестов пока не производилось. В Лондоне в последнее время участились случаи нападения грабителей на мопедах. Полицейским в понедельник удалось арестовать банду преступников в возрасте 15-17 лет, совершивших 103 нападения за 18 дней.