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В Одессе отменили спектакль с Нонной Гришаевой из-за угроз со стороны радикалов

Культура
18 июля, 22:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, июля. /ТАСС

Причинами угроз стали выступления актрисы в Крыму

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Нонна Гришаева

Нонна Гришаева

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Одесский театр юного зрителя отметил спектакль "Варшавская мелодия" с участием заслуженной артистки России Нонны Гришаевой, которой ранее украинские националисты требовали запретить въезд на Украину. Об этом во вторник сообщила пресс-служба театра.

"В связи со сложными (непонятными?!) сложившимися обстоятельствами мы вынуждены отменить спектакль "Варшавская мелодия", - говорится в сообщении.

Ранее одесская городская организация всеукраинского объединения "Свобода" направила обращение на имя глав Службы безопасности и Госпогранслужбы Украины с требованием запретить въезд в страну Нонне Гришаевой в связи с тем, что ранее она выступала в Крыму. Несмотря на угрозы радикалов актриса была намерена приехать в Одессу.

В связи с угрозами радикалов украинские и российские исполнители уже неоднократно отменяли свои концерты и выступления в городах страны. В частности, украинский певец Иван Дорн отменил намеченный на 9 июня концерт в Одессе, 28 мая был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы. Ранее на Украине также не состоялся концертный тур российской певицы Кристины Орбакайте и ряда других исполнителей.

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