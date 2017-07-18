В Одессе отменили спектакль с Нонной Гришаевой из-за угроз со стороны радикалов

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КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Одесский театр юного зрителя отметил спектакль "Варшавская мелодия" с участием заслуженной артистки России Нонны Гришаевой, которой ранее украинские националисты требовали запретить въезд на Украину. Об этом во вторник сообщила пресс-служба театра.
"В связи со сложными (непонятными?!) сложившимися обстоятельствами мы вынуждены отменить спектакль "Варшавская мелодия", - говорится в сообщении.
Ранее одесская городская организация всеукраинского объединения "Свобода" направила обращение на имя глав Службы безопасности и Госпогранслужбы Украины с требованием запретить въезд в страну Нонне Гришаевой в связи с тем, что ранее она выступала в Крыму. Несмотря на угрозы радикалов актриса была намерена приехать в Одессу.
В связи с угрозами радикалов украинские и российские исполнители уже неоднократно отменяли свои концерты и выступления в городах страны. В частности, украинский певец Иван Дорн отменил намеченный на 9 июня концерт в Одессе, 28 мая был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы. Ранее на Украине также не состоялся концертный тур российской певицы Кристины Орбакайте и ряда других исполнителей.