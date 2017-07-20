Путин поддержал идею создания цикла фильмов о народах России

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ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею съемки серии фильмов о народах России. "Хорошая идея, постараемся помочь", - заявил он на заседании Совета по межнациональным отношениям, комментируя проект, презентованный ему ведущим программы с телеканала "Культура" Пьером Броше.
По словам Броше, проект может быть реализован в течение двух-трех лет. Он предусматривает создание полнометражного фильма об этносах России, а также серии короткометражных картин, посвященных отдельным народам. Еще ряд роликов длительностью в несколько минут планируется сделать для их размещения в интернете и в музеях. По словам Броше, в результате получится своеобразная энциклопедия этнокультур России.
Он добавил, что ряд организаций уже поддержали проект. Броше считает, что финансироваться эта работа могла бы как из бюджета, так и за счет крупных компаний.