Путин поддержал идею создания цикла фильмов о народах России

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею съемки серии фильмов о народах России. "Хорошая идея, постараемся помочь", - заявил он на заседании Совета по межнациональным отношениям, комментируя проект, презентованный ему ведущим программы с телеканала "Культура" Пьером Броше.

По словам Броше, проект может быть реализован в течение двух-трех лет. Он предусматривает создание полнометражного фильма об этносах России, а также серии короткометражных картин, посвященных отдельным народам. Еще ряд роликов длительностью в несколько минут планируется сделать для их размещения в интернете и в музеях. По словам Броше, в результате получится своеобразная энциклопедия этнокультур России.

Он добавил, что ряд организаций уже поддержали проект. Броше считает, что финансироваться эта работа могла бы как из бюджета, так и за счет крупных компаний.