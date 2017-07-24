Михалков не собирается баллотироваться на пост президента

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МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рассказал ТАСС, что не имеет никаких политических амбиций.
"У меня нет никаких амбиций, - сказал режиссер в интервью ТАСС. - Мне настолько интересно заниматься тем, чем я занимаюсь, и мне настолько дорого то, что я делаю. Мне этого совершено достаточно". Михалков отметил, что каждый должен заниматься своим делом. "Да, все на свете режиссура. А руководить страной - это великая режиссура, - пояснил он. - Все - режиссура: и страной руководить, и семьей руководить, и предприятием, и съемочной площадкой. И от качеств режиссера зависит качество будущего произведения - будь то страна или фильм".
Михалков считает, что для руководства страной необходимы "великий талант и человеческий, и политический". "Лично я не вижу сегодня человека в нашей стране, за исключением [президента России Владимира] Путина, который обладает гигантским опытом в этом, во-первых, и, во-вторых, последовательно отстаивает национальные интересы страны. Делает это умно, тонко, жестко и обуславливает это своей верой: то, что он делает - на благо страны, - признался режиссер. - Поэтому я, в данном случае, сколько смогу, столько буду помогать этому течению, этому движению, но на своем месте и теми методами, которыми я владею как гражданин и как художник. Потому что оно, мне кажется, единственно правильным".