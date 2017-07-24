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Михалков будет отстаивать присутствие ненормативной лексики в своих фильмах

Культура
24 июля, 12:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

При этом режиссер считает, что должны быть самоцензура и ответственность художника

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Никита Михалков

Никита Михалков

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает приемлемым присутствие ненормативной лексики в художественных произведениях, если это соответствует замыслу, и будет отставить возможность использовать такую лексику в своих фильмах.

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"Я считаю, что русский язык без этих по-итальянски "parolacce" (брань - прим. ТАСС) сильно обеднен, - сказал режиссер в интервью ТАСС. - Но есть слово, рожденное ситуацией и оправданное ситуацией, а есть бытовой, грязный мат". При этом Михалков считает, что должны быть самоцензура и ответственность художника. "Допустим, в "Утомленных солнцем - 2", когда появляются матерные слова, это абсолютно оправдано ситуацией. Бывает так, что нет других слов более точных, чем эти. - пояснил он. - И я отвечаю за то, что мои герои в этой ситуации должны говорить именно так."

Никита Михалков добавил, что нецензурная лексика может присутствовать и в его новом фильме "Шоколадный револьвер", сценарий к которому он сейчас пишет вместе с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми.

"Она будет абсолютно оправдана, - убежден режиссер. - Слова запикают, но они будут читаться. Это не мешает. Ничего страшного в этом нет. В данном случае меня это совершенно не беспокоит. Это будет естественно, точнее - необходимо. И я берусь это доказать".

При этом Михалков подчеркнул, что "нужно рассматривать каждый конкретный случай, невозможно подвести это под единую черту".

О законе

Закон о запрете на ненормативную лексику в фильмах вступил в силу 1 июля 2014 года. Позже российские режиссеры, в числе которых Никита Михалков, Федор Бондарчук, Карен Шахназаров и Олег Табаков направили в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева письмо с просьбой внести поправки в закон об использовании нецензурной лексики в художественных произведениях. Они считали возможным выдавать прокатные удостоверения с возрастным ограничением "18 плюс" фильмам, чей художественный замысел предполагает использование нецензурной лексики.

Дмитрий Медведев дал поручение Минкультуры проработать данный вопрос, однако Госдума выступила категорически против каких-либо изменений.

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Персоны
Михалков, Никита Сергеевич
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