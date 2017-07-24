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Михалков планирует осенью приступить к съемкам нового фильма

Культура
24 июля, 12:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

Сценарий режиссер пишет вместе с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми

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МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков надеется осенью приступить к съемкам своего нового фильма "Шоколадный револьвер", сценарий к которому он пишет вместе с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми. Об этом режиссер рассказал в интервью ТАСС.

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"Мы чистим его (сценарий - прим. ТАСС), занимаемся полировочными работами, очень приятными работами. Но мы на финальной стадии, на финишной прямой, - сказал Михалков. - Съемки я бы хотел начать в конце осени".

По словам режиссера, его союз с Пресняковыми у многих вызывал "нездоровый интерес". "Братья Пресняковы абсолютно адекватные, талантливые, неожиданные и очень, я бы сказал, энергетически заряженные ребята, - сказал Михалков. - Мне с ними интересно, и я тешу себя надеждой, что и им интересно со мной". Время действия фильма - наши дни.

Исполнители главных ролей пока не называются. "У меня проблема с героем, - признался режиссер. - Мне нужен потрясающий артист на героя. Не исключаю, что это может быть мировая звезда".

"Вот Хавьер Бардем, к примеру, - продолжил Михалков. - В фильме будет много актеров и кастинг нужен международный, так как действие картины происходит во Франции, в Германии, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке и, конечно, в России".

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