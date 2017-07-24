Сын Ильи Глазунова назначен и.о. ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества

Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на ЧЕ по современному пятиборьюСпорт 24 июля, 17:35
Карпин сообщил, что покинул "Матч ТВ" ради тренерской деятельностиСпорт 24 июля, 17:31
Число дежурящих на водоемах Москвы спасателей увеличится из-за ожидающейся жарыМосква 24 июля, 17:25
Суд запретил "Рубину" продавать или расторгать договор с футболистом КанунниковымСпорт 24 июля, 17:24
JPost: израильская оппозиция инициирует вотум недоверия правительству НетаньяхуМеждународная панорама 24 июля, 17:13
Кадыров: старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцуОбщество 24 июля, 17:05
Новак: полное выполнение соглашения ОПЕК+ выведет с рынка еще 200 тыс. барр. нефти в суткиЭкономика и бизнес 24 июля, 16:58
Российские ватерполистки победили итальянок и вышли в полуфинал ЧМСпорт 24 июля, 16:56
ВФЛА отправила в IAAF заявки 20 российских легкоатлетов на участие в ЧМ-2017Спорт 24 июля, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Обязанности ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества будет исполнять сын художника Ильи Глазунова Иван.
Соответствующее распоряжение правительства от 21 июля было опубликовано в понедельник.
Народный художник СССР Илья Глазунов, основавший академию и являвшийся ее бессменным ректором, умер 9 июля 2017 года в возрасте 87 лет.
"Возложить исполнение обязанностей ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" на заведующего кафедрой Глазунова Ивана Ильича до назначения ректора в установленном порядке", - говорится в тексте документа.