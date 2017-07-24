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Сын Ильи Глазунова назначен и.о. ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества

Культура
24 июля, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Ранее Иван Глазунов занимал должность заведующего кафедрой в академии

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Обязанности ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества будет исполнять сын художника Ильи Глазунова Иван.

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Соответствующее распоряжение правительства от 21 июля было опубликовано в понедельник.

Народный художник СССР Илья Глазунов, основавший академию и являвшийся ее бессменным ректором, умер 9 июля 2017 года в возрасте 87 лет.

"Возложить исполнение обязанностей ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" на заведующего кафедрой Глазунова Ивана Ильича до назначения ректора в установленном порядке", - говорится в тексте документа.

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Умер Илья Глазунов
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Глазунов, Илья Сергеевич
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