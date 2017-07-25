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Фонд кино распределит 1 млрд рублей на модернизацию кинотеатров в регионах

Культура
25 июля, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Программа поддержки нацелена на расширение географии кинопоказа в стране

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Фонд кино объявил новый конкурс по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ с количеством жителей до 500 тыс. человек, по его итогам будет распределен 1 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба фонда.

Фонд кино уже выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров - в 2015 и в 2016 годах. В результате прошедших конкурсов поддержку получили 434 залов в 395 населенных пунктах 70 субъектов РФ.

"Фонд кино объявляет новый конкурс по поддержке кинотеатров, в рамках которого будут распределены средства в размере 1 млрд рублей, - сказали в пресс-службе. - Теперь программа будет охватывать еще и более крупные населенные пункты, а именно с количеством жителей до 500 тыс. человек. Как и в предыдущих конкурсах, средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе".

Как и раньше "обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал". "К концу 2017 года свыше 10 млн человек получат доступ к современному цифровому кинопоказу, - подчеркнули в фонде. - В рамках конкурсной программы в 2015 году были распределены средства на общую сумму 705 млн рублей, а в 2016 году - на сумму 1,45 млрд рублей".

Как поясняют в пресс-службе, программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии кинопоказа в стране. "Причиной запуска программы стал непозволительно низкий уровень кинофикации в РФ, - сказали в фонде. - Основной задачей программы является оказание помощи в создании новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имеют возможности смотреть фильмы в кинотеатрах".

Фонд кино сообщает, что прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется уполномоченными сотрудниками Фонда кино. Срок приема заявок - с 31 июля по 25 августа 2017 года.

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