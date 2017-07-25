Выставка к 140-летию балета "Лебединое озеро" открылась в музее "Чайковский и Москва"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Выставка "Лебединое озеро", открывшаяся в музее "П. И. Чайковский и Москва", рассказывает о том, как создавалась легендарная музыка, как шла подготовка постановки и какое воплощение она получила на сцене. Экспозиция приурочена к 140-летию балета, сообщил на ее открытии генеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М. И. Глинки Михаил Брызгалов.

"Сегодня мы открывает выставку, которая посвящена 140-летию премьеры балета "Лебединое озеро" на сцене Большого театра, но мы говорим о постановках сразу на двух столичных сценах - в Москве и Санкт-Петербурге", - отметил Брызгалов.

Посетители выставки могут увидеть автограф партитуры балета и напечатанное в 1890-е годы в издательстве "П. И. Юргенсон" переложение "Лебединого озера" для фортепиано, московские афиши балета, фотографии исполнителей и их костюмы. Особое место в экспозиции занимают балерины - исполнительницы партии Одетты-Одиллии: Агриппина Ваганова, Вера Трефилова, Ольга Лепешинская, Галина Уланова, Ирина Тихомирнова, Майя Плисецкая, Надежда Павлова, Елена Рябинкина.

Выставка знакомит также с интерпретациями других балетмейстеров - Мариуса Петипа, Агриппины Вагановой, Асафа Мессерера и Юрия Григоровича.

Ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Соколов подчеркнул уникальность балета "Лебединое озеро".

"Мы привыкли к тому, что спектакли оперные и балетные часто очень далеко уводят от первоначального замысла композитора. Но вот именно "Лебединое озеро" - это тот спектакль, где творчество не входит в противоречие с поиском, традиция обретает новых интерпретаторов. Такая выставка, может быть, именно сегодня особенно значима", - заметил он.

Премьера четырехактового балета Чайковского "Лебединое озеро" состоялась 140 лет назад - 20 февраля (4 марта) 1877 года - в Большом театре в постановке балетмейстера Венцеля Рейзингера. 15 (27) января 1895 года балет был повторно представлен на сцене Мариинского театра в версии балетмейстеров Мариуса Петипа и Льва Иванова. Новая постановка впоследствии стала классической.