В жюри кинофестиваля "Короче" вошли Борис Хлебников, Елена Исинбаева и Евгений Гришковец

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Представители киноиндустрии, ТВ-бизнеса и спорта, в том числе Борис Хлебников, Елена Исинбаева и Евгений Гришковец, вошли в состав жюри пятого фестиваля короткометражного кино "Короче", который пройдет в Калининграде с 18 по 20 августа, сообщили организаторы смотра.

"В этом году на участие в фестивале были поданы рекордные 1652 заявки из разных уголков России и мира", - рассказали организаторы.

По традиции председателем жюри в этом году стал продюсер, создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов. В жюри также вошел режиссер и сценарист Борис Хлебников. Его фильмы были отмечены наградами "Кинотавра", ММКФ, а также премией "Ника". Последняя картина режиссера - "Аритмия" - была удостоена в этом году сразу трех призов на "Кинотавре", а на кинофестивале в Карловых Варах получила награду за лучшую мужскую роль.

Оценивать конкурсные работы будут также актриса театра и кино Екатерина Климова ("Мы из будущего", "Матч", "Московские окна"), актер Петр Федоров ("Обитаемый остров", "Сталинград", "Россия 88", "Ледокол"), генеральный директор медиахолдинга "СТС Медиа" Вячеслав Муругов (проекты "Молодежка", "Воронины", "Кухня"), писатель, театральный режиссер, киноактер, музыкант Евгений Гришковец, российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Елена Исинбаева.

Профессиональному жюри предстоит выбрать из фильмов основной конкурсной программы фестиваля "Короче" победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий" и обладателя специального приза.

"Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Ежегодно в нем принимают участие более 1, 5 тыс. работ. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые как режиссерами из России, так и из других стран.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.