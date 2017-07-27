Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В жюри кинофестиваля "Короче" вошли Борис Хлебников, Елена Исинбаева и Евгений Гришковец

Культура
27 июля, 9:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Председателем жюри в этом году стал продюсер, создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Представители киноиндустрии, ТВ-бизнеса и спорта, в том числе Борис Хлебников, Елена Исинбаева и Евгений Гришковец, вошли в состав жюри пятого фестиваля короткометражного кино "Короче", который пройдет в Калининграде с 18 по 20 августа, сообщили организаторы смотра.

"В этом году на участие в фестивале были поданы рекордные 1652 заявки из разных уголков России и мира", - рассказали организаторы.

По традиции председателем жюри в этом году стал продюсер, создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов. В жюри также вошел режиссер и сценарист Борис Хлебников. Его фильмы были отмечены наградами "Кинотавра", ММКФ, а также премией "Ника". Последняя картина режиссера - "Аритмия" - была удостоена в этом году сразу трех призов на "Кинотавре", а на кинофестивале в Карловых Варах получила награду за лучшую мужскую роль.

Оценивать конкурсные работы будут также актриса театра и кино Екатерина Климова ("Мы из будущего", "Матч", "Московские окна"), актер Петр Федоров ("Обитаемый остров", "Сталинград", "Россия 88", "Ледокол"), генеральный директор медиахолдинга "СТС Медиа" Вячеслав Муругов (проекты "Молодежка", "Воронины", "Кухня"), писатель, театральный режиссер, киноактер, музыкант Евгений Гришковец, российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Елена Исинбаева.

Профессиональному жюри предстоит выбрать из фильмов основной конкурсной программы фестиваля "Короче" победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий" и обладателя специального приза.

"Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Ежегодно в нем принимают участие более 1, 5 тыс. работ. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые как режиссерами из России, так и из других стран.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
13
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
2
Более 1,5 тысячи пар поженятся в Москве на День города
3
Саакашвили заявил, что не станет беженцем и будет бороться за возвращение на Украину
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
Власти Приморья подтвердили следственные действия в отношении вице-губернатора Вишнякова
6
Израильский парламент принял закон о праздновании 9 мая
7
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама