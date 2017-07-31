В Бельгии скончался скульптор Оливье Стребель

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БРЮССЕЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Художник и скульптор Оливье Стребель, автор скульптуры у фонтана "Похищение Европы", скончался в Бельгии на 90-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник газета Soir.
Стребель - один из наиболее ярких художников - символистов своей страны. Широкую профессиональную известность он приобрел уже к двадцати годам. Его монументальные композиции установлены на улицах и площадях целого ряда крупных городов Европы, в частности Бельгии - Брюсселя, Намюра, Льежа, Кортрейка, - США и Азии.
В 2002 году он передал в дар России свою абстрактную монументальную композицию фонтана "Похищение Европы". Фонтан установлен в Москве на площади Европы (у Киевского вокзала).
Стребель - член Королевской Академии Бельгии и почетный член Российской Академии изящных искусств, а также академий других государств, включая США и Канаду. Он был награжден российской медалью А.С. Пушкина за укрепление культурных связей России и Бельгии.