Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ильиных готовится к сезону в паре с ШибневымСпорт 2 августа, 10:03
IAAF поселила российских легкоатлетов на ЧМ-2017 неподалеку от крепости ТауэрСпорт 2 августа, 9:49
Путин: военнослужащие ВДВ бережно хранят ратные традиции своих предшественниковАрмия и ОПК 2 августа, 9:40
Аккредитованные журналисты могут не скрывать принадлежность к РФ на ЧМ по легкой атлетикеСпорт 2 августа, 9:34
Фильмы с Гариком Сукачевым и Евгением Цыгановым вошли в программу кинофестиваля "Короче"Культура 2 августа, 9:28
Древнюю вазу из экспозиции музея "Метрополитэн" возвратят в ИталиюОбщество 2 августа, 9:22
В Ростовской области отремонтировали 43 км дорог в рамках федерального проектаНовости партнеров 2 августа, 8:59
Редкие гигантские кристаллы представили на выставке к юбилею геологического музея на УралеНовости Урала 2 августа, 8:52
ЦБ отозвал лицензию у краснодарского банка "Крыловский"Экономика и бизнес 2 августа, 8:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Тридцать восемь фильмов, включая короткометражки с Гариком Сукачевым и Евгением Цыгановым, вошли в основную конкурсную программу пятого кинофестиваля "Короче". В смотре примут участие и два фильма иностранных режиссеров, сообщили организаторы фестиваля.
"В этом году заявки поступили на 17 фильмов иностранных режиссеров, снятых на русском языке, два из них попали в основную конкурсную программу", - говорится в пресс-релизе.
Всего на конкурс поступило свыше 1,6 тыс. заявок из 52 регионов России и 37 стран. Фестиваль пройдет в Калининграде с 18 по 20 августа.
"Заявленный как смотр, дающий билет в большое кино, фестиваль оправдывает свое назначение и не просто показывает молодое кино из разных регионов и стран, но и дает реальный шанс авторам найти свое место в огромном мире современного российского кино", - отмечают организаторы.
В числе участников основной программы режиссер Ким Белов с фильмом "Акадо" (в ролях: Павел Табаков, Евгений Цыганов, Елена Николаева), режиссер Владимир Болгов с картиной "Бывает", где снялся Гарик Сукачев. Кроме того, в смотре участвуют киевский режиссер Станислав Капралов с фильмом "Sui Caedere" ("Суицид") о загробной жизни и гость из Лос-Анджелеса Влад Козлов с короткометражкой "Малыш" о бедняке, который переодевшись в костюм Супермена просит туристов в Голливуде дать чаевые за фотографии с ним.
Возглавит жюри продюсер, основатель студии "Профит" Игорь Толстунов. В жюри также вошли режиссер Борис Хлебников, актриса Екатерина Климова, актер Петр Федоров, продюсер Вячеслав Муругов, драматург Евгений Гришковец, спортсменка Елена Исинбаева.
Помимо Основного конкурса, в рамках "Короче" зрители смогут увидеть несколько внеконкурсных и специальных программ. В частности, в Центральном парке Елена Исинбаева представит документальный фильм "Сергей не один", режиссер Анна Меликян вместе с актрисой Ингеборгой Дапкунайте представят фильм "8", а актер Гоша Куценко покажет фильм с его участием "Время жить, время умирать".
Как отмечают организаторы, большинство лауреатов фестиваля впоследствии находят себя в большом кино или новых проектах. Победитель первого фестиваля Роман Артемьев снял комедию "Человек из будущего", которая вышла в прокат 16 июня 2016 года. Победитель второго фестиваля Гала Суханова закончила телесериал с рабочим названием "Клиника усыновления". Победитель 2016 года Кирилл Васильев заключил контракт на съемку полнометражного фильма "Ну здравствуй, Оксана Соколова".
Подробную программу фестиваля и информацию о фильмах можно узнать на сайте korochekino.ru.
ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.