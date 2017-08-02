Фильмы с Гариком Сукачевым и Евгением Цыгановым вошли в программу кинофестиваля "Короче"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Тридцать восемь фильмов, включая короткометражки с Гариком Сукачевым и Евгением Цыгановым, вошли в основную конкурсную программу пятого кинофестиваля "Короче". В смотре примут участие и два фильма иностранных режиссеров, сообщили организаторы фестиваля.

"В этом году заявки поступили на 17 фильмов иностранных режиссеров, снятых на русском языке, два из них попали в основную конкурсную программу", - говорится в пресс-релизе.

Всего на конкурс поступило свыше 1,6 тыс. заявок из 52 регионов России и 37 стран. Фестиваль пройдет в Калининграде с 18 по 20 августа.

"Заявленный как смотр, дающий билет в большое кино, фестиваль оправдывает свое назначение и не просто показывает молодое кино из разных регионов и стран, но и дает реальный шанс авторам найти свое место в огромном мире современного российского кино", - отмечают организаторы.

В числе участников основной программы режиссер Ким Белов с фильмом "Акадо" (в ролях: Павел Табаков, Евгений Цыганов, Елена Николаева), режиссер Владимир Болгов с картиной "Бывает", где снялся Гарик Сукачев. Кроме того, в смотре участвуют киевский режиссер Станислав Капралов с фильмом "Sui Caedere" ("Суицид") о загробной жизни и гость из Лос-Анджелеса Влад Козлов с короткометражкой "Малыш" о бедняке, который переодевшись в костюм Супермена просит туристов в Голливуде дать чаевые за фотографии с ним.

Возглавит жюри продюсер, основатель студии "Профит" Игорь Толстунов. В жюри также вошли режиссер Борис Хлебников, актриса Екатерина Климова, актер Петр Федоров, продюсер Вячеслав Муругов, драматург Евгений Гришковец, спортсменка Елена Исинбаева.

Помимо Основного конкурса, в рамках "Короче" зрители смогут увидеть несколько внеконкурсных и специальных программ. В частности, в Центральном парке Елена Исинбаева представит документальный фильм "Сергей не один", режиссер Анна Меликян вместе с актрисой Ингеборгой Дапкунайте представят фильм "8", а актер Гоша Куценко покажет фильм с его участием "Время жить, время умирать".

Как отмечают организаторы, большинство лауреатов фестиваля впоследствии находят себя в большом кино или новых проектах. Победитель первого фестиваля Роман Артемьев снял комедию "Человек из будущего", которая вышла в прокат 16 июня 2016 года. Победитель второго фестиваля Гала Суханова закончила телесериал с рабочим названием "Клиника усыновления". Победитель 2016 года Кирилл Васильев заключил контракт на съемку полнометражного фильма "Ну здравствуй, Оксана Соколова".

Подробную программу фестиваля и информацию о фильмах можно узнать на сайте korochekino.ru.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.