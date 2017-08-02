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Филиал музыкальной академии Игоря Крутого открылся в Сочи

Культура
2 августа, 19:58 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 2, августа. /ТАСС

Обучение детей вокалу, хореографии и журналистике будут вести победители и лауреаты российских и международных эстрадных проектов

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СОЧИ, 2 августа. /ТАСС/. Академия популярной музыки Игоря Крутого открыла филиал в Сочи, сообщила пресс-служба курорта Имеретинский (Сочи).

"Филиал Академии популярной музыки Игоря Крутого начал свою работу на курорте Имеретинский. На обучение вокалу, хореографии, журналистике принимают детей от четырех до 16 лет. Среди преподавателей - победители и лауреаты российских и международных эстрадных проектов и телешоу, ведущие специалисты в области вокала, хореографии, преподаватели по современным танцам, режиссеры, продюсеры", - говорится в сообщении.

Открытие филиала академии стало одним из этапов постолимпийского развития Имеретинской низменности, где в рамках подготовки к Олимпийским играм 2014 года года были построены новые гостиницы и комплексы апартаментов.

"Наша цель - воспитать профессиональное, креативное молодое поколение, открыть новые имена, помочь талантливым детям реализовать свои творческие планы. Мы работаем, чтобы дать ребятам шанс осуществить свою мечту, стать профессиональными певцами и выступить на главных сценах нашей страны вместе с лучшими представителями нашей и зарубежной эстрады", - цитируются в сообщении слова продюсера Игоря Крутого.

В 2017 году Имеретинская низменность примет еще один культурный проект: здесь откроется отделение государственного историко-археологического музея-заповедника "Фанагория". В экспозиции будут представлены артефакты античного периода, найденные во время работы Фанагорийской археологической экспедиции на Таманском полуострове в Краснодарском крае.

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