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Мединский поручил проверить обоснованность стоимости реставрации в Новодевичьем монастыре

Культура
3 августа, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Также будет проведена проверка по недобросовестному выполнению работ

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский поручил оценить обоснованность цен и качество реставрационных работ по ряду объектов на территории Новодевичьего монастыря в Москве.

"Прошу проверить ценообразование на ряде объектов реставрации ансамбля Новодевичьего монастыря", - сказал Мединский в четверг на совещании по сохранению объектов ансамбля Новодевичьего монастыря.

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Министр также поручил провести проверку по недобросовестному выполнению работ реставрации Певческих палат, прясел и башни Северной стены, сторожки у Северных ворот.

Он указал на необходимость до 1 марта следующего года завершить все проектные работы и утвердить финальную таблицу трат в рамках работ по сохранению исторического облика особо ценного объекта культурного наследия. "Нам нужна финальная сумма, которую мы будем планировать в бюджете 2018-2019 гг. для окончания работ", - сказал Мединский.

Новодевичий монастырь, основанный великим князем Василием III в 1524 году, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его реставрация началась в 2012 году, два года готовилась проектная документация, а в активную фазу реставрация вступила в 2014 году.

В 2016 году о работах в Новодевичьем монастыре упоминалось в связи с уголовными делами, возбужденными ФСБ по статье хищение государственных средств. Процесс получил название "дело реставраторов". Зимой 2016 года ряд высокопоставленных чиновников Минкультуры и предпринимателей в рамках этого дела были задержаны.

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