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Мединский отклонил просьбу Новодевичьего монастыря об оплате коммунальных расходов

Культура
3 августа, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Глава Минкультуры считает, что этот вопрос должен решаться на уровне администрации президента

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС, 3 августа. Вопрос о содержании за счет федерального бюджета Новодевичьего монастыря в Москве, который в 2010 году был передан Русской православной церкви, должен решаться на уровне администрации президента и Росимущества, заявил в четверг глава Минкультуры Владимир Мединский.

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В ходе совещания, посвященного реставрационным работам в монастыре, настоятельница игуменья Маргарита (Феоктистова) сообщила, что некоторые из его объектов, на которых работы уже завершены, не прогреваются и из-за этого снова приходят в негодность, а эксплуатация неотапливаемых помещений требует дополнительных расходов. Советник руководителя Новодевичьего монастыря по связям с федеральными органами исполнительной власти Владимир Канаев попросил Мединского оказать содействие. По его словам, расходы на коммунальные услуги должны оплачиваться из федерального бюджета, поскольку монастырь относится к особо ценным объектам культурного наследия.

"Мы не сможем содержать культовое учреждение ни за счет Минкультуры, ни за счет другого министерства. Я предлагаю Московской епархии написать обращение с предысторией вопроса и конкретными примерами на наше имя и в администрацию президента РФ. А дальше, если администрация президента даст поручение, то, скорее всего, этими вопросами займется Росимущество", - отметил Мединский.

О монастыре

Новодевичий монастырь, основанный великим князем Василием III в 1524 году, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году он был передан Русской православной церкви и в настоящее время находится в совместном ведении с Государственным историческим музеем. Указом президента РФ от 20 мая 2013 года Ансамбль Новодевичьего монастыря был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Его реставрация началась в 2012 году, два года готовилась проектная документация, а в активную фазу она вступила в 2014 году.

Согласно оценкам генерального заказчика - "Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации" - стоимость всех реставрационных работ ансамбля в 2017-2022 годах составляет более 3 млрд рублей. В том числе на 2017 год - 912 млн рублей.

Ранее Мединский просил дополнительно оценить объективность ценообразования по ряду реставрационных объектов Новодевичьего монастыря.

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