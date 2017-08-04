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Дебютный альбом сына Виктора Цоя выйдет 3 сентября

Культура
4 августа, 17:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, августа. /ТАСС

Музыка к песням была создана порядка десяти лет назад, а тексты написаны в течение последнего года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Сын знаменитого рок- музыканта Виктора Цоя Александр записал свой дебютный альбом под названием "Опора". В преддверие релиза, запланированного на 3 сентября, музыкант выпустил в свет сингл "Шепот", который доступен в интернете, сообщил ТАСС сам музыкант.

Отвечая на вопрос, в каком стиле будет записан первый альбом, Александр Цой ответил, что, вероятно, это будет рок. "Я не очень над этим задумывался. Я не записываю музыку для какой-либо определенной аудитории", - сказал он.

Альбом, который будет состоять из пяти композиций, Алекандр Цой выпускает под именем "Ронин". "По-моему, красивое и крутое название", - отметил музыкант. По его словам, альбом будет распространяться "по цифровым каналам".

Музыка к песням была создана порядка десяти лет назад, а тексты написаны в течение последнего года. "Некоторые мелодии и музыкальные идеи, да, были придуманы довольно давно, но это как набросок или эскиз - не одно и то же, что законченное произведение", - сказал он.

Как отметил Цой, тот факт, что его дебютный альбом выходит в год юбилея отца (21 июня этого года отмечалось 55-летие со дня рождения Виктора Цоя - прим. ТАСС), является не более чем совпадением.

5 августа этого года Александру Цою исполняется 32 года.

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Персоны
Цой, Виктор Робертович
Страны
Россия
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