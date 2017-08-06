Путин: кинофестиваль "Окно в Европу" стал местом смелых художественных экспериментов

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XXV кинофестиваля "Окно в Европу", который открылся в воскресенье в Выборге. Текст послания опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
"Стартовав четверть века назад в Выборге, ваш замечательный проект убедительно доказал свою творческую состоятельность. В этом древнем, прекрасном городе ежегодно собираются представители отечественного искусства, эксперты, журналисты, знатоки и любители кино, - говорится в приветствии. - Форум стал востребованной площадкой для обсуждения актуальных профессиональных проблем, запуска смелых, неординарных художественных экспериментов, без которых невозможно успешное развитие кинематографа".
Президент отметил, что фестиваль, сохраняя традиции и дружескую атмосферу, постоянно расширяет свою географию программу и состав участников и выразил уверенность, что юбилейный форум запомнится громкими премьерами.
На фестивале, символом которого в этом году стал актер Сергей Бодров-младший. За семь дней работы будут представлены около 130 документальных, анимационных и игровых фильмов. Закрытие смотра состоится 12 августа и по традиции пройдет в стенах Выборгского замка.