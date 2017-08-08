Пионер русского кино Ханжонков и главный дореволюционный фильм

140 лет назад, 8 августа 1877 года, родился пионер русского кинематографа Александр Ханжонков. В 28 лет, при увольнении из казачьего полка, он получил выплату в пять тысяч рублей. Эти деньги Ханжонков вложил в кинопромышленность и вскоре построил империю, равной которой в то время в нашей стране не было.

В 1911 году Ханжонков снял первую в российской истории полнометражную картину — документально-игровой фильм о Крымской войне "Оборона Севастополя".

10 тысяч рублей и вся армия

Александр Ханжонков над фильмом работал вместе с режиссером Василием Гончаровым. В своих мемуарах он рассказывал, что не жалел денег на постановку, самым важным для него было, чтобы "картина вышла очень хорошая". Бюджет рассчитывал Гончаров. Он заверил Ханжонкова, что фильм обойдется в сумму от 5 до 10 тысяч рублей, но этих денег, конечно же, не хватило.

Основная часть съемок проходила в Крыму. За съемочной группой закрепили право задействовать в работе над картиной расположенные в Севастополе войска, суда военного флота и Севастопольский музей.

"Казалось, что все теперь зависит лишь от нашей доброй воли и уменья. А надо признаться, что первой у нас было слишком много, а второго, увы, слишком мало", — вспоминал Ханжонков.

К Ханжонкову и Гончарову был прикреплен военный консультант-полковник, но проблем от него было больше, чем помощи. Он настаивал на том, чтобы съемки проходили исключительно в исторических местах — вне зависимости от того, что будет в кадре. Это мешало процессу и добавляло лишних трат.

"Я доказывал ему, не знакомому с кинематографией, что небо и земля выходят в кино совершенно одинаково, где бы мы их не снимали. Нет никакой надобности вновь возводить вдали от города, в Инкермане или на реке Альме, бастионы, траншеи и гнать туда по жаре для съемок войска, когда в самом городе имеется Малахов курган, поддерживаемый в идеальном порядке, со всеми необходимыми сооружениями. Но Ляхов остался при своем мнении и не пошел ни на какие компромиссы", — писал Ханжонков.

По этой причине режиссерам пришлось вычеркнуть из сценария все батальные сцены, которые происходили вне Малахова кургана. Работы, вспоминает Ханжонков, было много, и делать ее часто приходилось наспех, что сказалось на исторической достоверности картины.

Как построить корабль на подводной лодке

Часто съемочной группе не хватало реквизита: костюмов было мало, поэтому в историческую одежду были одеты лишь первые ряды актеров. Режиссерам приходилось следить, чтобы статисты в современной одежде не появлялись на первом плане.

"Но главную трудность для нас представили съемки на воде: "Оборона Севастополя" немыслима без участия в ней флота, достать же и продемонстрировать старинные парусные корабли было невозможно, а потому решено было ограничиться "потоплением" лишь одного корабля под названием "Три святителя", чтобы хоть как-нибудь отразить в задуманной нами картине финальный акт крымской трагедии", — пишет Ханжонков.

Для сцены с потоплением борт с мачтами и реями корабля возвели на подводной лодке. Вместе с надстройкой она погружалась на дно Севастопольской бухты. Это было рискованное для команды действо, и повторить его кинематографисты не решились, поэтому из сценария были выкинуты еще несколько сцен.

К тому моменту они израсходовали уже тридцать тысяч из бюджета. Картина не была закончена даже наполовину. И снова пришлось сокращать сценарий, оставив в нем лишь ключевые моменты.

Царское мнение

Трудности не закончились со съемками. Режиссерам предстояло получить разрешение на показ от императора. Для этого во дворце в крымской Ливадии был устроен специальный сеанс для Николая II и членов царской семьи. Ханжонков и Гончаров ехали на него с диаметрально разным настроением: первый был расстроен, второй горд. "Я искренне огорчался, что мы, несмотря на все наши труды и затраты, не смогли превзойти даже самой средней итальянской исторической постановки", — вспоминал Ханжонков.

Перед "царским" сеансом Гончаров провел несколько репетиций — за музыкальное сопровождение отвечали оркестр и хор. Музыку к фильму написал композитор Григорий Казаченко. Гончаров, в отличие от Ханжонкова, совсем не волновался и был уверен в успехе ленты.

"Меня беспокоили сами сцены. Они оставляли желать лучшего. По окончании увертюры, когда зал погрузился во тьму, а экран осветился надписью "Оборона Севастополя", я чувствовал себя очень взволнованным: вот сейчас перед всеми этими зрителями должны будут пройти, одна за другой, все сцены; каждая из них имеет те или иные недостатки. Эти недостатки я уже десятки раз видел на рабочих просмотрах и уже не мог ни вырезать, ни исправить. Больше всего меня смущали батальные сцены. Их не удалось сделать приличными", — переживал Ханжонков.

Он так нервничал во время показа фильма, что временами отворачивался от экрана. Режиссер был уверен, что лента оскорбляет всех присутствующих, но когда она окончилась, зал рукоплескал.

"Для меня было приятной неожиданностью, когда в зале раздались аплодисменты, и царь, уходя со спектакля, остановился около меня и поблагодарил за труды. Итак, картина "Оборона Севастополя" получила право официальной демонстрации в России. Фирму нашу буквально осаждали требованиями", — писал Ханжонков.

Как избежать банкротства

Расходы на съемку в итоге составили немыслимые 40 тысяч рублей. Касса торгового дома Ханжонкова была опустошена, и шанс вернуть хотя бы часть затраченной суммы был минимальным. Но он не отчаивался: Ханжонков разработал новую схему распространения фильмов, что позволило ему не только покрыть расходы, но и получить солидную прибыль. Он также развернул масштабную пиар-акцию, что тоже стимулировало продажи.

Картину показывали в больших кинотеатрах с музыкальным сопровождением и звуковыми спецэффектами — например, стрельба изображалась холостыми выстрелами за кулисами. Это выглядело эффектно, и отзывы на фильм были в целом положительными. Например, одна из московских газет в ноябре 1911 года написала следующее: "4 части картины, демонстрация которых длится добрых 3 часа, полны дыма, сражений, убитых, раненых и тому подобных атрибутов военных действий. Демонстрируется картина под аккомпанемент громадного оркестра и хора".

"В конечном итоге надо признать, картина, несмотря на многие ее недостатки, сыграла большую роль в развитии нашего дела, так и вообще в русской кинопромышленности, указав путь к большим и серьезным постановкам", — подытожил Ханжонков в своих мемуарах.

Виктория Сальникова