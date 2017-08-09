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Память Эрнста Неизвестного почтят в Екатеринбурге презентацией его работы

Культура
9 августа, 0:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, августа. /ТАСС

Посетители Художественного музея Эрнста Неизвестного смогут увидеть раннюю работу скульптора - посмертную маску писателя Юрия Либединского

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Память Эрнста Неизвестного, который скончался в ночь на 10 августа 2016 года, почтят в Екатеринбурге. Горожане возложат цветы к мемориальной доске скульптора и представят одну из его ранних работ, сообщили ТАСС в Художественном музее Эрнста Неизвестного.

"В 12:00 (10:00 мск) состоится возложение цветов к мемориальной доске, которую 9 апреля установили в Екатеринбурге на доме, откуда в 1941 году Неизвестный ушел на фронт", - сказали в учреждении.

В музее в этот день пройдет презентация специального номера журнала "Веси", посвященного памяти Неизвестного, открытие выставки историка и публициста Сергея Погодина "Неизвестный Артек", а также представление работы скульптора 1959 года - посмертной маски писателя Юрия Либединского из собрания Центра историко-культурного наследия Челябинска. "В экспозиции "Неизвестный Артек" посетители увидят фотографии, на которых запечатлена работа Неизвестного в 1966 году над декоративным рельефом "Прометей" во Всесоюзном пионерском лагере", - пояснили в музее.

Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщала, что 30 октября под Екатеринбургом состоится открытие мемориального комплекса "Маски скорби" по проекту Неизвестного.

Скульптор Эрнст Неизвестный родился 9 апреля 1925 года в Свердловске. Ветеран Великой Отечественной войны, десантник, кавалер ордена Красной Звезды. После войны он некоторое время преподавал черчение в Суворовском училище в Свердловске.

Учился в Академии художеств в Риге, окончил Московский художественный институт имени Сурикова, в 1976 году эмигрировал из СССР, с 1977 года жил и работал в США. Монументальные работы Неизвестного находятся в музеях и установлены в разных городах по всему миру. Единственный в России именной музей мастера был открыт в его родном городе 9 апреля 2013 года. Неизвестный скончался в ночь на 10 августа 2016 года в Нью-Йорке в возрасте 91 года.

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