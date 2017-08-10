В Минкультуры предложили несогласным с создателями "Матильды" дать художественный ответ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Несогласные с создателями фильма "Матильда" могут предложить симметричный художественный и научный ответ. Об этом заявил в четверг директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов, комментируя позицию депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

"Возможно, точка зрения Натальи Владимировны [Поклонской] и ее единомышленников изменится после выхода ленты в прокат. Как бы то ни было, у каждого гражданина остается право выбора - посетить кинопоказ "Матильды" или остаться дома. В случае прежнего несогласия с позицией автора, никто не запрещает воспользоваться возможностью дать симметричный художественный или научный ответ. Напомню, цензуры в стране нет одинаково для всех, и Минкультуры занимает равноудаленную позицию от любых идеологически окрашенных убеждений и взглядов", - сказал Тельнов.

Он также отметил, что парламентарий в своих запросах "действует строго в правовом поле". "Однако на данный момент Министерство культуры обладает более конкретной и объективной информацией о картине. Нами не было выявлено нарушений законодательства, в частности, публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих", - подчеркнул глава департамента Минкультуры.

Министерство культуры РФ в четверг выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", которое будет действовать на всей территории страны. Однако, как отметил Тельнов, у регионов остается право, "руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территориях народов, самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма".

История конфликта

Премьера фильма, героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года. Роль главы государства исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел на экраны, так как он, по ее мнению, оскорбляет память Николая II и чувства верующих. В связи с этим она уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы по фильму. Как сообщила депутат, эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.

Режиссер, в свою очередь, называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Накануне стало известно, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма "Матильда" после обращения Поклонской.