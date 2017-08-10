Кадыров заявил, что в Чечне не будут запрещать прокат фильма "Матильда"

ГРОЗНЫЙ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Чечни не собираются запрещать прокат фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом в Instagram написал глава республики Рамзан Кадыров, комментируя выдачу картине прокатного удостоверения Минкультуры РФ.

A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Aug 10, 2017 at 5:13am PDT

"Нам негласно посылают сигналы: вы, мол, можете у себя запретить. Но никакого запрета не будет! Знаете, почему? В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма", - написал Кадыров.

По его словам, Министерство культуры было вынужденно выдать удостоверение на прокат, потому что картина финансировалась из госбюджета. "Не пойдет же Минкультуры против себя. Какая задача ставилась при выборе сценария фильма и дальнейшем раскручивании рекламной кампании? Только не поддержка культуры, духовности, патриотизма, интересов государства и общества. Если творчество противоречит интересам государства, творить нужно за собственный счет", - отметил глава Чечни.

Как сообщил ТАСС министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, жители республики полностью поддерживают позицию Рамзана Кадырова. "Заявление главы Чеченской Республики наш народ полностью поддерживает. Это не та картина, которая отражает насущные потребности сегодня как русского человека, так и представителей других национальностей, которые занимаются укреплением государства. И поэтому я считаю, справедливо возмущение, которое возникло у церкви и у народов", - отметил он.

Министерство культуры РФ в четверг выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда", присвоив ему категорию "16+". В июне 2017 года глава Кадыров написал письмо Владимиру Мединскому, в котором попросил его запретить прокат "Матильды" на территории Чеченской Республики.