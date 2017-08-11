Куда пойти во время "летнего антракта"

Конец лета — период затишья в культурной жизни. Тем не менее, далеко не все московские театры устраивают "летний антракт" и уходят на каникулы.

Театр имени Моссовета

В театре 12 и 22 августа покажут постановку Павла Хомского — "Опасные связи" с Александром Яцко и Ольгой Кабо в главных ролях. В основу этого спектакля лег сюжет одноименного романа Шодерло де Лакло, который неоднократно ставился в театрах по всему миру и трижды экранизировался — во французской версии и дважды в голливудской.

Павел Хомский считал, что "сегодня мы живем во времена, когда многие духовные и моральные ценности девальвируются, а самые светлые и высокие чувства, веками вдохновляющие художников, поэтов и музыкантов, на которых "строится" вся мировая литература, зачастую становятся предметом купли-продажи, частью некой корыстной игры".

Кроме того, 23 августа на этой сцене покажут комедию "Свадьба Кречинского". Эта пьеса была написана Александром Сухово-Кобылиным в 1850 году, когда драматург находился под стражей по обвинению в убийстве парижской модистки Луизы Симон-Деманш.

"Свадьба Кречинского" — это русская классика, история про то, как деньги и желание их иметь остаются во все времена и про то, на что люди готовы пойти ради денег. И главное — блестящий актерский состав Алла Михалева Руководитель литературно-драматической части Театра имени Моссовета

Роли главных героев в постановке исполнят Евгений Стеблов и Валентина Талызина.

Московский театр "Новая Опера" им. Е.В. Колобова

31 августа в театре покажут спектакль Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". Комическая опера была написана 18-летним композитором по мотивам одноименной пьесы Бомарше, и именно она принесла ему мировую славу.

Это итальянская опера о жизнелюбии, ибо автор ее, как никто, любил жизнь Элайджа Мошински режиссер спектакля "Севильский цирюльник"

Музыкальный руководитель постановки — Эри Клас.

Театр на Малой Бронной

23 августа на сцене театра можно будет увидеть пьесу Дэвида Линдси-Эбера "Кроличья нора", за которую он был удостоен Пулитцеровской премии в 2007 году. В 2010 вышел одноименный голливудский фильм с Николь Кидман и Аароном Экхартом по сценарию Линдси-Эбера.

Спектакль стал лауреатом премии Союза театральных деятелей РФ "Гвоздь сезона"-2017, а также был номинирован на премию "Звезда Театрала". Режиссером выступил худрук театра Сергей Голомазов.

27 и 28 августа режиссер Павел Сафонов представит зрителям спектакль "Тартюф". В пьесе задействованы известные актеры театра и кино — Виктор Сухоруков, Александр Самойленко, Агриппина Стеклова.

Написанная в 1664 году, комедийная пьеса Мольера "Тартюф" по сей день остается одной из самых популярных пьес в мире. В сезоне 2011-2012 спектакль стал номинантом премии "Гвоздь сезона", а также был удостоен премии "Звезда Театрала" за лучшую женскую роль второго плана (Агриппина Стеклова).

Московский академический театр имени Владимира Маяковского

24 августа театр покажет спектакль "Русский роман". Режиссером постановки о жизни Льва Толстого выступил художественный руководитель театра Миндаугас Карбаускис. На сцене театра это уже вторая по счету пьеса литовского драматурга — первым спектакля о критике чистого разума "Кант".

30 августа режиссер Никита Кобелев представит спектакль "Кавказский меловой круг". Пьеса была написана в 1945 году немецким драматургом Бертольтом Брехтом, неоднократно подвергалась редактуре и, несмотря на свою просоветскую направленность, была практически неизвестна российскому зрителю.

Пьеса воплощает в себе принципы эпического театра Бреха, который стал первооткрывателем нового жанра — синтеза эпоса и драмы. Главные роли исполнят Игорь Костолевский, Юрий Никулин, Дмитрий Прокофьев.

Театр на Таганке

14 августа режиссер Александр Огарев представит спектакль по пьесе Сергея Бодрова-старшего "Бумажный брак". Кинорежиссер планировал снять фильм и намеревался пригласить для съемок голливудских знаменитостей и Бодрова-младшего.

Но сын режиссера погиб, и по прошествии нескольких лет Бодров написал сценарий пьесы, которую теперь ставят в театре. Спектакль стоит посмотреть и ради исключительного актерского состава — главные роли исполняют Сергей Маковецкий, Елена Яковлева, Валерий Гаркалин, Илья Бледный.

Кроме того, 18 и 28 августа в театре покажут классическую комедию положений "Бестолочь" французского драматурга Марка Камолетти. Пьеса насыщена отсылками к произведению Карла Гольдони "Слуга двух господ". Камолетти, помимо прочего, известен тем, что его пьесу "Боинг-Боинг" отметили в книге Гиннесса как самую часто исполняемую пьесу в мире. Спектакль поставил режиссер московского театра "Ленком" Роман Самгин.

РАМТ

До конца августа в рамках фестиваля "Летние балетные сезоны" можно будет насладиться шедеврами мирового балета в РАМТ. Фестиваль проходит с 1 июля, зрителям представлены самые известные балетные постановки — "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Золушка", "Жизель".

Проект существует уже 17 лет, пользуется большим спросом, из года в год приходят зрители. В этом году также полные залы Кирилл Рыбкин заместитель директора РАМТ по зрителю

Завершится фестиваль 29 августа классическим балетом Чайковского "Лебединое озеро". Режиссером выступил французский хореограф Мариус Петипа.