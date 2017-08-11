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Мединский положительно оценил ход реконструкции Национальной библиотеки Карелии

Культура
11 августа, 14:42 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 11, августа. /ТАСС

Реконструкция библиотеки, которая была образована в 1833 году, ведется с 2009 года

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ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский положительно оценил ход многолетней реконструкции Национальной библиотеки Карелии, в которую вложено 750 млн рублей.

По данным пресс-службы министерства культуры республики, Национальная библиотека Карелии образована в 1833 году. Ее реконструкция ведется с 2009 года при поддержке Министерства культуры России. Общая стоимость реконструкции - 749 млн 760 тыс. рублей, из них 531 млн рублей - средства федерального бюджета.

"Что касается второй очереди, то она меня очень порадовала, поскольку выдержаны лучшие традиции хорошей архитектуры, реставрация проведена, на мой взгляд, с большим уважением к тому историческому зданию, где располагается библиотека. Я уверен, что она станет одним из любимых мест для жителей Петрозаводска", - сказал Мединский в пятницу журналистам после посещения библиотеки.

По словам министра, несколько лет назад он смотрел первый этап реконструкции, когда к зданию библиотеки пристроили современный четырехэтажный корпус, и уже тогда библиотека удивила его современностью.

В ходе осмотра директор учреждения Марина Никишина показала Мединскому большой читальный зал под куполом ротонды, помещения, где будут располагаться библиотечные фонды и др. По ее словам, библиотека полностью заработает для посетителей с конца августа. В настоящее время для читателей открыт только новый корпус.

Реконструкция библиотеки

В ходе реконструкции читальная зона библиотеки увеличилась в два раза: появились не только новые читальные залы, но и конференц-зал на 250 мест, мультимедийный и компьютерные залы, выставочный зал, места для индивидуальной работы читателей, комфортные зоны отдыха. В библиотеке после долгого перерыва откроется кафе. Кроме этого, в библиотеке создана система автоматизированной доставки книг читателю и их возврата в хранение, внедрен электронный читательский билет, автоматизированы выдача и прием документов библиотечного фонда читателям, установлена защита книг от несанкционированного выноса.

В фондах Национальной библиотеки Карелии находятся более 1,6 млн документов. Ежегодно учреждение культуру услуживает более 80 тыс. читателей.

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