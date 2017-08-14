Петербург попрощался с актером Виктором Смирновым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Десятки людей пришли в понедельник в Александринский театр попрощаться с народным артистом России Виктором Смирновым, который скончался в ночь на 12 августа на 73-м году жизни после продолжительной болезни.

Коллега Виктора Смирнова по Александринскому театру, народный артист РСФСР Николай Мартон поставил его в один ряд с такими выдающимися актерами этого театра, как Николай Черкасов, Василий Меркурьев, Николай Симонов. "Это выдающийся русский артист, который оставил яркий след в сердцах зрителей и в истории русского театра", - подчеркнул он.

Смирнов начал карьеру в Александринском театре, на тот момент Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина, в 1983 году. "Судьба подарила ему Александринский театр, он вошел сюда ярко, естественно и мощно", - напомнил Мартон, подчеркнув, что Смирнова "любили зрители, товарищи по сцене, служащие театра, театральная критика".

Директор театр Григорий Попов признался, что уход Смирнова - "это большая невосполнимая потеря". По его словам, художественный руководитель театра Валерий Фокин хотел приехать в Санкт-Петербург на церемонию прощания с артистом, но ему "не удалось состыковать рейсы" в связи с отъездом театра на гастроли в Японию.

Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Эдуард Сухенко передал соболезнования родным и коллегам Виктора Смирнова от имени губернатора города Георгия Полтавченко и председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Сухенко отметил, что Смирнов не был петербуржцем по рождению, но именно здесь "его талант расцвел и обрел новые грани".

После церемонии прощания в Александринском театре прошло отпевание Виктора Смирнова в храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище, где он был похоронен. Актер начал свою карьеру в Александринском театре с роли Пугачева в спектакле "Капитанская дочка". Всего на сцене этого театра Смирнов создал около 50 ролей. В кино он запомнился зрителям яркими ролями в фильмах "Зеркало для героя", "Гибель империи", "Ликвидация", сериале "Мастер и Маргарита" и многих других.