Юрий Грымов представит премьеру спектакля "Матрешки на округлости Земли" 28 октября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов представит премьерную постановку "Матрешки на округлости Земли" 28 октября, а 18 сентября состоится сбор труппы и встреча со зрителями. Об этом в понедельник сообщил ТАСС сам режиссер.

"Это история про женщин, про матерей, про любимых, про сестер, разных женщин, которых объединяет только одно - любовь к своему дорогому. Это может быть отец, сын, любимый", - рассказал режиссер.

По словам Грымова, постановка рассчитана на самую широкую аудиторию. "Мне интересна широкая аудитория, когда могут прийти люди, посмотреть что-то очень сильно продвинутое или совсем консервативное, и это все на площадке одного театра", - добавил он, отметив, что поставить этот спектакль его вдохновило "древнее желание сделать что-то комедийное".

"Это - наша жизнь, она вот такая вот. Она этим и прекрасна, что она очень полярна", - подчеркнул худрук театра.

В спектакле задействованы народные и заслуженные артисты России - Лика Нифонтова, Леонид Трегуб, Владимир Левашев. Автор пьесы - Екатерина Нарши.

18 сентября в "Модерне" состоится сбор труппы и встреча со зрителями, на которой Юрий Грымов подробно расскажет о планах на ближайший сезон. На мероприятие смогут попасть все поклонники театра по предварительной регистрации.

Юрий Грымов известен своими фильмами "Казус Кукоцкого", "Коллекционер", его новая картина "Три сестры" вошла в основной конкурс XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. В театре Грымов, в частности, поставил "Цветы для Элджернона" в РАМТе. 28 декабря 2016 года режиссер был назначен худруком театра "Модерн", основанного Светланой Враговой.