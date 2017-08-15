Музей Москвы станет главной площадкой "Ночи кино" в 2017 году

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Внутренний двор Музея Москвы станет главной площадкой "Ночи кино", которая пройдет в столице 26 и 27 августа. Специально для акции сооружен киноконцертный зал под открытым небом, сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"В этом году "Ночь кино" - особенная, мы отмечаем 870 лет нашего города. В рамках этой акции мы хотели бы этому уделить серьезное внимание. В этом году нас ждет 127 мероприятий на 80 площадках Москвы. Центральная площадка будет на территории Музея Москвы, здесь в память об актере Алексее Баталове состоится показ фильма - обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 1958 года "Летят журавли", - отметил он.

По словам Кибовского, 26 августа основная программа событий будет представлена в кинотеатрах. Вечером состоятся предпремьерные показы самых ожидаемых российских фильмов осени: "Аритмия", "Гоголь. Начало" и "Про любовь. Только для взрослых". Попасть на них можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте акции.

Показ "Аритмии" режиссера Бориса Хлебникова - фильма - победителя фестиваля "Кинотавр-2017" - пройдет в кинотеатре "Пионер". Ленту представят ее создатели.

В кинотеатре "Горизонт" сети "Формула кино" при поддержке интернет-проекта "Кинопоиск" покажут комедийный альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян. Эта картина - продолжение фильма "Про любовь", который забрал главную награду фестиваля "Кинотавр-2015" и получил приз мэра Москвы "За лучший образ Москвы в киноискусстве" на прошедшем ММКФ.

В кинотеатре "Космос" сети "Москино" будут представлены первые серии интеллектуального триллера "Гоголь. Начало" с Олегом Меньшиковым и Александром Петровым в главных ролях. В летнем кинотеатре парка "Музеон" покажут фильм "АССА".

Программа второго дня

27 августа в Саду им. Баумана состоится образовательный фестиваль. В 12:00 мск Большой фестиваль мультфильмов представит там программу для самых маленьких: мастер-классы по созданию анимации и показ лучших картин современного кинематографа.

Днем в парке откроется творческая мастерская, где преподаватели школы кино и телевидения "Индустрия" проведут мастер-классы по режиссуре, сценарному и операторскому мастерству. В течение дня можно будет увидеть лучшие работы международного фестиваля короткометражного кино "Короче" и послушать лекции под открытым небом. Одним из спикеров станет кинообозреватель "Комсомольской правды", член отборочной комиссии ММКФ Стас Тыркин, который расскажет о тенденциях в мировом кинематографе и фестивальных движениях.

Днем на главной площадке "Ночи кино", во дворе Музея Москвы, состоится концерт Московского ансамбля современной музыки.

В программе произведения современных композиторов: Павла Карманова, Игоря Вдовина и Юрия Потеенко. Все они написали саундтреки к известным российским фильмам: Павел Карманов - музыку к фильму "Большой" Валерия Тодоровского, Юрий Протеенко - музыку к картинам "Время первых" Дмитрия Киселева, "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова, Игорь Вдовин - композиции к картинам "Богиня, как я полюбила" Ренаты Литвиновой и "Дуэлянт" Алексея Мизгирева. В перерыве между отделениями Московского ансамбля современной музыки исполнит произведения из кинофильмов, написанные Эннио Морриконе.

Завершением Дня российского кино станет грандиозная премьера саундтрека к фильму "Человек с киноаппаратом", который специально к "Ночи кино" написал композитор и музыкальный руководитель Электротеатра "Станиславский" Дмитрий Курляндский.

"Человек с киноаппаратом" - немая экспериментальная лента советского режиссера Дзиги Вертова 1929 года, в ней нет истории, нет актеров - просто зарисовки быта и жизни России конца 20-х годов, снятые с большой любовью, вниманием к деталям и удивительной осторожностью. Картина наряду с "Броненосцем "Потемкин" считается одним из самых известных русских фильмов. В разные годы звуковую дорожку к фильму писали ведущие мировые композиторы. Посетители Музея Москвы первыми услышат новое музыкальное оформление картины.

Программа событий в сети городских кинотеатров "Москино"

Режиссеры Юрий Норштейн и Михаил Алдашин выступят в кинотеатре "Звезда" и поделятся секретами создания анимационных фильмов. В кинотеатре "Березка" можно будет увидеть шедевры киностудии "Союзмультфильм", созданные за последние 10 лет.

В семи кинотеатрах объединения "Москино" бесплатно покажут комедию "Кухня: Последняя битва" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, историческую драму "Время первых" с Константином Хабенским и Евгением Мироновым в главных ролях, драму "28 Панфиловцев" режиссера и исполнителя главной роли Андрея Шальопа, а также детский хит 2016 года - мультфильм "Снежная королева 3: Огонь и лед". Эти фильмы были выбраны зрителями в ходе онлайн-голосования, которое провели Министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино.

В дни проведения акции "Москино" представит программу событий не только в кинотеатрах, но и в городе - на Площади Сити. 26 и 27 августа зрители увидят четыре немых фильма о городах и людях будущего в представлении визионеров первой четверти XX века - "Гибель сенсации" (1935 г.), "Метрополис" (1927 г.), "Путешествие на Марс" (1918 г.) и "Аэлита" (1924 г.) - в озвучке диджеев и электронных музыкантов.

Полная программа московской акции "Ночь Кино" доступна на сайте столичной мэрии.