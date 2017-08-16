Дэниэл Крэйг заявил, что не соглашался сниматься в новых фильмах про Джеймса Бонда

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Актер Дэниэл Крэйг опроверг информацию о том, что он якобы дал согласие на участие в двух новых фильмах об агенте 007 Джеймсе Бонде. Об этом он заявил во вторник в интервью одной из радиостанций Бостона (штат Массачусетс).

"Никакого решения на данный момент не принято", - указал Крэйг. Он добавил, что "в теории" хотел бы вернуться к роли Бонда, но пока "официально ничего не подтверждено". "Это не означает, что я требую заплатить мне больше денег", - подчеркнул актер. "Сейчас просто предстоит принять решения очень личного характера", - добавил он, не став вдаваться в детали.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщала, что 49-летний Крэйг принял предложение продюсера киносаги Барбары Брокколи сыграть агента британской разведки еще в двух лентах киноцикла. Он уже исполнил роль Бонда в четырех картинах. До этого Крэйг публично заявлял, что больше никогда не вернется к роли агента 007.

Между тем кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) уже сообщила, что новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет на экраны в ноябре 2019 года. Это будет 25-й фильм киноцикла. При этом MGM не стала объявлять ни имени режиссера, ни названия будущей ленты, ни исполнителя главной роли.

Помимо Крэйга роль Бонда ранее исполняли такие актеры, как Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Первый фильм киноцикла под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел в 1962 году. Последняя на данный момент картина "бондианы" "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн.