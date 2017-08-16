В Сочи покажут видеоспектакль с героями картин русских художников

СОЧИ, 16 августа. /ТАСС/. Мультимедийная выставка "Окна в Россию. Шедевры семи поколений", подготовленная по мотивам полотен из собраний Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства, открылась в Имеретинском курортном районе Сочи. До 19 сентября жители и гости курорта смогут увидеть видеоспектакль, основанный на работах Ивана Шишкина, Марка Шагала, Казимира Малевича, Александра Дейнеки и других художников.

Проект реализуется при поддержке "Ингосстраха" и посвящен 70-летию этой страховой компании. Культурный марафон стартовал в начале августа с выставки оригиналов картин в Калининграде.

"Для нас показ этой мультимедийной фантазии скорее повод обратить внимание на живопись как жанр, побудить зрителей посетить местные музеи, Третьяковку, путешествовать по стране и больше узнавать о ее истории", - сказала в среду журналистам арт-директор Института русского реалистического искусства Надежда Степанова.

По словам организаторов, с помощью современных технологий спектакль позволяет увидеть в новом формате знакомые многим лишь по каталогам картины, отправиться в путешествие и таким образом "открыть окно" в Россию, погрузиться в культуру и историю своей страны. В мультимедийном спектакле задействовано более 70 известных полотен, герои которых буквально "оживают" на больших экранах под соответствующую своему времени музыку. В рамках проекта будут проходить еженедельные открытые лекции специалистов Института русского реалистического искусства.

"Сейчас на побережье самый разгар курортного сезона, и мы уверены, что мультимедийная выставка станет ярким событием культурной жизни города и будет интересна и сочинцам, и отдыхающим", - отметил генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков.

О выставке "Окна в Россию. Шедевры семи поколений"

Серия выставок "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" в городах России реализуется совместно с партнерами компании "Ингосстрах" - Государственной Третьяковской галереей и Институтом русского реалистического искусства (ИРРИ).

Зрителей в Калининграде, Нижнем Новгороде, Красноярске и Владивостоке ждут передвижные выставки полотен из коллекций ИРРИ и Третьяковской галереи. В выставочном проекте задействовано более ста полотен Александра Дейнеки, Сергея Герасимова, Юрия Пименова, Георгия Нисского, Гелия Коржева, Виктора Попкова и других живописцев ХХ века.

В Сочи и Екатеринбурге посетители увидят мультимедийный спектакль, специальные проекты будут представлены аудитории в Санкт-Петербурге и Москве.

Проект "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" продлится до конца года. Вход для посетителей на все выставки бесплатный.