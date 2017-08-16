Засев газона на поле стадиона ЧМ-2018 завершен в КалининградеСпорт 16 августа, 22:37
Тренер: "Утрехту" не стоит почивать на лаврах после победы над "Зенитом"Спорт 16 августа, 22:35
Травма Тома Круза не повлияет на дату выхода фильма "Миссия: невыполнима 6"Культура 16 августа, 22:27
Союз кинематографистов: прощание с Верой Глаголевой пройдет 19 августа в Доме киноКультура 16 августа, 22:21
Иванович: "Зенит" добился позитивного результата с "Утрехтом", ведь мог пропустить большеСпорт 16 августа, 22:19
Опрос: популярность Путина среди республиканцев в США значительно вырослаМеждународная панорама 16 августа, 22:04
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе МеньшовойОбщество 16 августа, 21:51
Клуб НХЛ "Эдмонтон" подписал контракт с форвардом Драйзайтлем на сумму $68 млнСпорт 16 августа, 21:30
Фурсенко: "Зенит" на фоне усталости сыграл с "Утрехтом" не очень быстро и академичноСпорт 16 августа, 21:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 августа. Съемки шестой части приключенческого боевика "Миссия: невыполнима" (Mission: Impossible 6) приостановлены из-за травмы актера Тома Круза, исполняющего главную роль в ленте. Однако срок выхода фильма - лето будущего года - остается без изменений, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures.
Фильм должен быть представлен зрителям 27 июля 2018 года. По данным американского журнала Variety, съемочный процесс прерван на срок от 1,5 до 3 месяцев.
Ранее стало известно, что Круз сломал две кости голеностопного сустава при выполнении каскадерского трюка. 55-летний актер не рассчитал траекторию прыжка и сильно ударился о край крыши, успев при этом зацепиться за нее руками.
"Миссия невыполнима" - серия фильмов-боевиков, на сегодняшний день состоящая из пяти частей, снятых в период с 1996 по 2015 год и основанная на одноименном телесериале. В центре сюжета - история агента Итана Ханта, которого во всех картинах играет Круз. Предыдущая часть киносаги - "Миссия невыполнима: Племя изгоев" (Mission: Impossible - Rogue Nation) - вышла в прокат в 2015 году, собрав почти 700 млн долларов.