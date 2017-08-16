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Травма Тома Круза не повлияет на дату выхода фильма "Миссия: невыполнима 6"

Культура
16 августа, 22:27 UTC+3 ТАСС

Из-за травмы 55-летнего актера съемочный процесс прерван на срок от 1,5 до 3 месяцев, сообщил журнал Variety

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ТАСС, 16 августа. Съемки шестой части приключенческого боевика "Миссия: невыполнима" (Mission: Impossible 6) приостановлены из-за травмы актера Тома Круза, исполняющего главную роль в ленте. Однако срок выхода фильма - лето будущего года - остается без изменений, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures.

Фильм должен быть представлен зрителям 27 июля 2018 года. По данным американского журнала Variety, съемочный процесс прерван на срок от 1,5 до 3 месяцев.

Ранее стало известно, что Круз сломал две кости голеностопного сустава при выполнении каскадерского трюка. 55-летний актер не рассчитал траекторию прыжка и сильно ударился о край крыши, успев при этом зацепиться за нее руками. 

"Миссия невыполнима" - серия фильмов-боевиков, на сегодняшний день состоящая из пяти частей, снятых в период с 1996 по 2015 год и основанная на одноименном телесериале. В центре сюжета - история агента Итана Ханта, которого во всех картинах играет Круз. Предыдущая часть киносаги - "Миссия невыполнима: Племя изгоев" (Mission: Impossible - Rogue Nation) - вышла в прокат в 2015 году, собрав почти 700 млн долларов.

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