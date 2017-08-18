Фильм "Притяжение" вышел в прокат в ОАЭ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Фильм "Притяжение" Федора Бондарчука вышел в прокат на территории Объединенных Арабских Эмиратов, а вскоре также появится на экранах других стран. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе компании Art Pictures Studio, сооснователем которой являет Бондарчук.

"Премьера фильма состоялась 17 августа, теперь фильм будет представлен в 17 кинотеатрах во всех семи эмиратах ОАЭ, причем в пяти из них зрители смогут увидеть как английский дубляж, так и русскую версию картины, - отметили в пресс-службе. - Официальным дистрибьютором картины в ОАЭ выступает компания Antares Visual Recorded Media Distribution".

Кроме того, напомнили в пресс-службе, 8 августа "Притяжение" стартовало в Японии, "пополнив список стран Азии, выпустивших фильм в широкий прокат". В их числе - Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, а также Южная Корея, где "Притяжение" стало "первым российским фильмом широкого релиза".

До конца 2017 года, продолжили в компании Art Pictures Studio, прокат фильма состоится также в Индии, Китае, Великобритании и странах Латинской Америки.

В российский прокат "Притяжение" выпустили этой зимой. Главные роли в фильме исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова. Согласно сюжету картины, "сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение - большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей". Уже известно, что начата работа над продолжением картины - "Притяжением-2", которое выйдет в прокат 26 декабря 2019 года.

Федор Бондарчук в этом году отметил сразу два юбилея: ему самому исполнилось 50 лет, а компании Art Pictures Studio - 25.