Путин и Медведев посетили музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе"

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетили международный музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе".

Глава государства в компании премьера вошел в зал под открытым небом и под аплодисменты зрителей прошел на свое место. Зрители, вскочив с мест, начали снимать происходящее на смартфоны.

Первый фестиваль "Опера в Херсонесе" пройдет 18-20 августа на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический". В течение трех дней фестиваля артисты российской и зарубежной оперной сцены исполнят классические произведения, включая арии из опер "Князь Игорь", "Царская невеста", "Риголетто", "Иоланта", "Алеко", "Кармен".

В пятницу вне основной программы специально для почетных граждан Севастополя, ветеранов, заслуженных деятелей культуры, учащихся музыкальных учреждений проходит благотворительный концерт. В его программу входят, в частности, увертюра к опере "Руслан и Людмила" в исполнении объединенного оркестра Москвы и Севастополя и хабанера из оперы "Кармен". В субботу и воскресенье в рамках фестиваля пройдут платные концерты.

По данным организаторов, на сцену в Херсонесе поднимутся ведущий солист московского театра "Новая Опера" Василий Ладюк, лауреат международного конкурса Maria Callas Grand Prix и приглашенная артистка Большого театра Вероника Джиоева, ведущий солист партий в нью-йоркском театре Метрополитен-опера Владимир Маторин, а также оперный певец из Италии Валерио Згарджи. Помимо этого, на фестивале выступят обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского Алексей Татаринцев и солистка Большого театра Агунда Кулаева.