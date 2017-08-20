Фильм "Лалай-балалай" победил на фестивале короткометражного кино "Короче"

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Режиссер Руслан Братов завоевал главный приз на фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде. Церемония подведения итогов состоялась в городском парке культуры и отдыха, передает корреспондент ТАСС.

В рамках конкурсной программы Братов представил свою дебютную картину "Лалай-Балалай" о поисках приключений после веселой вечеринки с большим количеством спиртного. В фильме снялись актеры Евгений Сытый, Алексей Вертков, Павел Ворожцов, Сергей Аброскин, Александр Баширов и Сергей Легостаев. История героев заканчивается безысходной ситуацией - четыре человека оказываются на карусели, которую невозможно остановить.

"По сути, да, это история о банальной пьянке", - сказал ТАСС Братов. Он не стал пояснять, что именно хотел сказать зрителю своей картиной. "Зачем снимать кино, а потом объяснять кому-то, что я хотел сказать. У каждого свое какое-то представление", - отметил победитель.

Режиссер родом из Черкесска, в 2012 году он окончил режиссерский факультет ГИТИСа, состоит в труппе МХАТ им. Чехова под руководством Олега Табакова.

Специальный приз жюри "за оригинальное представление о любви" получил фильм "Половинки" Байбулата Батуллина. Денежный приз - 100 тыс. рублей. Лучшим режиссером был признан Алексей Шабаров за фильм "Как я сбросил кожу" о сложных взаимоотношениях тренера по плаванию и его учеников.

Награду за лучший сценарий получила картина "Ребра" Михаила Малинина о том, как будущий врач спас жизнь случайному прохожему, но вместо благодарности получил заявление в милицию за нанесение вреда здоровью в виде сломанных ребер при реанимации ребенка. Денежный приз - 200 тыс. рублей.

Жюри и актеры о фестивале

Актриса Юлия Пересильд в беседе с ТАСС отметила, что считает удачными картины "Лалай-балалай", "Половинки" и "Селфи".

"Я люблю хитросплетенные сюжеты. В этом фильме нет ощущения надуманности. Я думаю, что по таким случайным роковым обстоятельствам такое действительно может случиться. Мне кажется, у "Селфи" [режиссер Андрей Картавцев] есть потенциал полнометражного кино", - сказала Пересильд.

Фильм режиссера Андрея Картавцева - история, как будто случайно снятая на камеру мобильного телефона. У любительницы селфи на улице крадут телефон. Герой-защитник, бросившийся на помощь, в какой-то момент меняется местами с грабителем и гибнет от рук, а точнее под ногами пострадавшей. Мелкая кража драматически меняет судьбу нескольких человек.

Один из членов жюри, писатель и сценарист Евгений Гришковец сказал ТАСС, что год от года фестиваль "Короче" становится все интереснее.

"Фестиваль - всегда праздник. Людям в провинции приятно, когда приезжают известные деятели кино. Сама программа и суть фестиваля не меняется. Он просто стал более цветастым и праздничным", - сказал Гришковец.

Всего на конкурс в этом году было подано свыше 1,6 тыс. заявок. Жюри оценивало в основной программе 38 лент. ТАСС выступает информационным партнером фестиваля.