Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Пять пар из России получили право выступить в финале в категории "сценическое танго" на чемпионате мира. Результаты полуфинала были объявлены в воскресенье в культурном центре Usina del Arte в Буэнос-Айресе.

В число лучших по итогам промежуточного этапа вошли Станислав Фурсов и Екатерина Симонова, Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева из Москвы, а также Максим Герасимов и Мария Васильева из Санкт-Петербурга. Еще одна пара из Санкт-Петербурга - Максим и Наталья Лучко - гарантировали себе место в финале, победив на чемпионате Европы.

В общей сложности за звание лучших танцоров мира в этой категории 23 августа будут бороться 20 пар, среди которых будут также представители Аргентины, Италии, Колумбии и Бразилии.

Одним из самых необычных выступлений полуфинала стал номер Фурсова и Симоновой, которые участвуют в чемпионате уже в четвертый раз, и все четыре раза они выходили в финал. "Мы хотели такую хореографию, такой образ, и наши маэстро Антонелла Террасаc, Иван Террасас, Сара Грдан нам очень помогли в этом", - сказала россиянка в беседе с корреспондентом ТАСС. "Наверное, это немного отличается [от других выступлений], но такие мы. Мы так себя чувствуем", - отметила она.

Как признались танцоры, они не задумываются о том, удастся ли им победить на чемпионате. "Если бы мы хотели высокое место, мы бы приехали не с этой хореографией", - отметила Симонова. "Главное - получить удовольствие от своего танца, от проделанной работы", - подчеркнула она.

Более 500 пар со всего мира

По данным организаторов, всего в качестве участников на чемпионате зарегистрировалось 547 пар из 51 страны мира. В субботу также определились финалисты в категории "салонное танго". В нем Россию будут представлять восемь пар.

Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях - "салонное" и "сценическое" танго. "Салонное танго" представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. "Салонный" стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур.

В 2016 году чемпионами в обеих категориях стали аргентинцы. Васин и Хамзина заняли призовое пятое место в сценическом танго.