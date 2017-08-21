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Страницы с нотами песни The Beatles "Эленор Ригби" выставлена на аукцион за $25,7 тысяч

Культура
21 августа, 13:07 UTC+3 ТАСС

По данным Би-би-си, под оригиналом произведения находится также подпись продюсера ливерпульской четверки Джорджа Мартина

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ТАСС, 21 августа. Страницы с нотами песни группы The Beatles Eleanor Rigby ("Эленор Ригби"), написанными Полом Маккартни, выставлены на аукцион в городе Уоррингтон за 20 тыс. фунтов стерлингов ($25,7 тыс.). Об этом сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, под оригиналом произведения находится также подпись продюсера ливерпульской четверки Джорджа Мартина. Идея написания одной из самых новаторских песен Beatles пришла музыканту по время игры на фортепиано.

Она рассказывает историю одиноких людей - священника и девушки. Первоначально композиция была названа Miss Daisy Hawkins, однако затем Маккартни изменил его на Eleanor Rigby. Это имя было начертано на надгробном камне на Вултонском кладбище, где он нередко бывал с Джоном Ленноном.

Одновременно на торги выставлена миниатюрная библия 1899 года с именем Эленор. По словам представителя аукционного дома Omega Auctions Пола Фэйруизера, продажа сразу двух подобных лотов на торгах является "невероятным совпадением". Аукцион состоится 11 сентября.

В июле на продажу в США был выставлен альбом Double Fantasy Джона Леннона и его жены Йоко Оно, который британский рок-музыкант подписал для Марка Чэпмена, ставшего через несколько часов его убийцей.

Цены на раритеты, предметы, так или иначе связанные с группой The Beatles, достигают невиданных высот. В 2015 году на аукционе в США барабанная установка ударника Ринго Старра была продана за $2,2 млн. А найденное в прошлом году письмо Леннона королеве Великобритании Елизавете II, в котором бунтарь и политический активист отказался от ордена Британской империи в знак протеста против военной стратегии Соединенного Королевства, было оценено специалистами в 60 тыс. фунтов (более $73 тыс.).

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