Кабмин выделил более 400 млн рублей на реконструкцию объектов культуры в регионах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении субсидий на строительство и реконструкцию объектов культуры в регионах. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Подписанными распоряжениями из резервного фонда правительства Минкультуры России направляются бюджетные ассигнования в общем размере 402 млн рублей на предоставление субсидий бюджетам субъектов Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Федерации в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что средства предназначены для завершения строительства и оборудования Детского космического центра в Кирове, завершения строительства театра оперы и балета в Ижевске, реконструкции зданий драматического театра в Комсомольске-на-Амуре и Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи.

Документы рассмотрены и одобрены на заседании правительства Российской Федерации 17 августа.