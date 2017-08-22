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"Красное колесо" Александра Солженицына впервые будет опубликовано на английском языке

Культура
22 августа, 11:12 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, августа. /ТАСС

Переводом исторического романа на английский язык займется Мариан Шварц

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Александр Солженицын

Александр Солженицын

© Владимир Зинин/ТАСС

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Исторический роман-эпопея Александра Солженицына "Красное колесо" впервые полностью будет опубликован на английском языке на средства анонимного мецената. Об этом во вторник сообщила газета The Guardian со ссылкой на сына писателя Степана Солженицына.

"Многие читатели знают, что Солженицын был незаслуженно заключен в тюрьму коммунистическим режимом и писал о лагерях, которые явились результатом революции, но мало кто знает, что на самом деле он посвятил свою жизнь изучению самой революции и ее причин", - сказал Степан Солженицын.

Одно из главных произведений Солженицына, которое охватывает период 1914-1917 годов, будет переведено на английский Мариан Щварц. "Красное колесо" повествует о событиях Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, столетию которых в этом году в Великобритании посвящены кинопоказы, выставки и аукционы.

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