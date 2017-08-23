Мединский: финансирование Фонда кино не зависит от состава попечительского совета

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Финансирование Фонда кино Министерством культуры РФ не зависит от состава попечительского совета организации, на который ведомство не имеет влияния. Об этом заявил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Министерство культуры не управляет Фондом кино. Министерство культуры выделяет субсидию и определяет правило ее реализации. Субсидии Фонду кино вне зависимости от состава попечительского совета, кто кому нравится или не нравится, за последние пять лет не сократились, но и существенно выросли", - сказал Мединский.