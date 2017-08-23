Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский: финансирование Фонда кино не зависит от состава попечительского совета

Культура
23 августа, 18:16 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Финансирование Фонда кино Министерством культуры РФ не зависит от состава попечительского совета организации, на который ведомство не имеет влияния. Об этом заявил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Министерство культуры не управляет Фондом кино. Министерство культуры выделяет субсидию и определяет правило ее реализации. Субсидии Фонду кино вне зависимости от состава попечительского совета, кто кому нравится или не нравится, за последние пять лет не сократились, но и существенно выросли", - сказал Мединский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ревнивец с завода ГАЗ убил трех человек, ранил двоих и угрожал полиции
2
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Мединский назвал арест Серебренникова "очень печальной ситуацией"
5
ГАЗ покроет расходы на лечение раненых и похороны погибших в результате резни на заводе
6
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
7
Суд постановил взыскать с АФК "Система" по иску "Роснефти" 136,273 млрд руб.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама