Мединский: финансирование Фонда кино не зависит от состава попечительского совета

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Финансирование Фонда кино Министерством культуры РФ не зависит от состава попечительского совета организации, на который ведомство не имеет влияния. Об этом заявил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Министерство культуры не управляет Фондом кино. Министерство культуры выделяет субсидию и определяет правило ее реализации. Субсидии Фонду кино вне зависимости от состава попечительского совета, кто кому нравится или не нравится, за последние пять лет не сократились, но и существенно выросли", - сказал Мединский.