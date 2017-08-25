В Южно-Сахалинске открывается международный кинофестиваль "Край света"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Седьмой Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" начнется в пятницу в Южно-Сахалинске. Как сообщили в пресс-службе фестиваля, вниманию зрителей будут представлены более 60 фильмов, 10 из них вошли в конкурсную программу и будут бороться за гран-при в 1 млн рублей.

В рамках кинофестиваля предусмотрена большая образовательная программа, мастер-классы для жителей города проведут известные режиссеры и актеры.

Что покажут на фестивале

В конкурсную программу вошли 10 фильмов из 16 стран. От России в конкурсе участвуют три фильма - "Аритмия" Бориса Хлебникова (гран-при фестиваля "Кинотавр"), "Заложники" Резо Гигинеишвили (приз "Кинотавра" за лучшую режиссерскую работу, участник "Панорамы" Берлинского кинофестиваля) и дебютный фильм Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".

"Программа приобрела более глобальную перспективу. Наряду с фильмами соседних стран - Японии, Южной Кореи - есть картины, например, из Аргентины, из Франции. Восточная экзотика отступает на второй план, а на первый выходит история малой родины, которую каждый из нас в какой-то момент покидает, чтобы снова вернуться", - заявил программный директор фестиваля Алексей Медведев. Его слова приводит пресс-служба.

Во внеконкурсной программе семь киноблоков: "Соседи" (новые фильмы из Китая, Японии и Южной Кореи), "Фестивальные хиты" (самые важные премьеры крупных международных фестивалей), "Как научиться смотреть кино" (показы фильмов сопровождаются лекциями), "Точка сборки" (документальная программа о том, как строить жизнь и создавать гражданское общество своими руками), "Якутия: опыт роста" (программа якутского малобюджетного кино), "Эко.doc" (программа зрелищных экологических фильмов), "Миядзаки и другие" (традиционная программа зарубежной анимации для детей и взрослых).

Фильмы будут демонстрироваться в трех закрытых кинотеатрах, а также в кинотеатре под открытым небом на городской площади.

"В этом году на фестивале достаточно большая программа сахалинского кино. В день открытия будут представлены два фильма, имеющих непосредственное отношение к Сахалину. Замечательный фильм "В объятиях моря", снятый братьями Моисеевыми, представят на церемонии открытия, а на площади покажем фильм Оксаны Бычковой, уроженки Сахалина, "Папин пароход", - рассказал ТАСС генеральный продюсер кинофестиваля Алексей Агранович.

Члены жюри и известные гости

Председателем жюри фестиваля станет режиссер и продюсер Марина Разбежкина, известная как документалист и руководитель успешной школы документального кино. "Участие Разбежкиной важно еще и потому, что она даст мастер-класс для местных кинематографистов. Думаю, это будет неоценимый вклад в продвижение регионального кино", - сказал Агранович.

В составе жюри - российские актеры Алиса Хазанова и Петр Федоров, индийский режиссер Ананд Ганди и номинировавшийся на "Оскар" японский режиссер Кодзи Ямамура.

По регламенту фестиваля фильмы включаются в конкурс только при условии, если кто-либо из создателей картины представляет работу и проводит обсуждение со зрителями. С фильмом "Аритмия" на Сахалин приедут режиссер Борис Хлебников вместе с исполнителем главной роли Александром Яценко, фильм "Заложники" представят режиссер Резо Гигинеишвили и актер Автандил Махарадзе. Фильм южнокорейского режиссера Кима Ки Дука "Сеть" представит продюсер Ким Сун Мо, а картину "Молитва перед рассветом" - режиссер Жан-Стефан Совер, чей предыдущий фильм "Джонни - Бешеный пес" был в официальной программе Каннского кинофестиваля в 2008 году.

Воркшопы и мастер-классы

На фестивале будут работать шесть мастерских для детей и взрослых. "Три из них будут посвящены кино, три никакого отношения к нему иметь не будут, но работа всех мастерских будет направлена в одно русло попыткой найти и создать мифологию Сахалина", - рассказал Агранович.

В частности, для детей от 11 до 16 лет будет открыта Детская кинолаборатория, руководить которой будет сценарист Елена Ванина. Результатом работы мастерской станут короткие фильмы, которые участники воркшопа снимут во время фестиваля. Итоги работы всех воркшопов представят в день закрытия фестиваля.

Также на фестивале традиционно пройдут несколько встреч и мастер-классов с известными кинематографистами. Зрители, гости и участники фестиваля узнают от кинокритика Антона Долина и программного директора "Края света" Алексея Медведева о том, как правильно смотреть кино и нужно ли это делать. Писатель и актер Евгений Гришковец научит рассказывать истории, режиссер Марина Разбежкина объяснит, как не бояться самому снимать кино, а продюсер из Якутии Марианна Скрыбыкина - как снять фильм без бюджета и выпустить его в прокат.

О фестивале

Седьмой Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября. Фестиваль учрежден Министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона. Кроме гран-при фестиваля, составляющего 1 млн рублей, предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.