Санкт-Петербург станет столицей Международного дня джаза

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ТАСС, 25 августа. Санкт-Петербург станет центром проведения мероприятий, приуроченных к седьмому ежегодному празднованию Международного дня джаза в 2018 году. Об этом говорится в пресс-релизе ЮНЕСКО, распространенном в пятницу.
"На право организации основных мероприятий Дня джаза претендовали 18 стран, решение жюри об избрании Санкт-Петербурга столицей джаза 2018 стало признанием исключительного вклада России в развитие этого искусства", - говорится в заявлении организации. Отмечается, что решение международного жюри утвердила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.
Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года решением 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках городов по всему миру с целью "повышения информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми".
Первый Международный день джаза в Париже в 2012 году открыли Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и Посол Доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкок.
Организаторами празднования Международного Дня джаза 2018 года выступают правительство Санкт-Петербурга и Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Руководитель проекта - российский саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.