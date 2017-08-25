Санкт-Петербург станет столицей Международного дня джаза

ТАСС, 25 августа. Санкт-Петербург станет центром проведения мероприятий, приуроченных к седьмому ежегодному празднованию Международного дня джаза в 2018 году. Об этом говорится в пресс-релизе ЮНЕСКО, распространенном в пятницу.

"На право организации основных мероприятий Дня джаза претендовали 18 стран, решение жюри об избрании Санкт-Петербурга столицей джаза 2018 стало признанием исключительного вклада России в развитие этого искусства", - говорится в заявлении организации. Отмечается, что решение международного жюри утвердила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года решением 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках городов по всему миру с целью "повышения информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми".

Первый Международный день джаза в Париже в 2012 году открыли Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и Посол Доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкок.

Организаторами празднования Международного Дня джаза 2018 года выступают правительство Санкт-Петербурга и Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Руководитель проекта - российский саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.