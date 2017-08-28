С 2018 года для кинопрокатчиков могут ввести обязательный взнос в 5 млн рублей в Фонд кино

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Кинопрокатчиков фильмов с 1 января 2018 года могут обязать выплачивать в Фонд кино взнос в размере 5 млн рублей.

Согласно опубликованному на федеральном портале проектов нормативных актов документу, изменения планируется внести в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации". Платеж в фонд, в котором будет создан специальный резерв средств на развитие кинематографии, необходимо будет произвести в течение месяца после того, как общее количество показов полнометражного художественного или анимационного фильма в России превысит 100 сеансов.

В случае неуплаты взноса Минкультуры отзывает прокатное удостоверение фильма, а также не выдает прокатчику удостоверений на другие фильмы, пока взнос не будет уплачен. Планируется, что новый закон вступит в силу с 1 января.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, изменения вводятся в целях защиты отечественной кинематографии и поиска дополнительных источников на производство и прокат национальных фильмов. "Ряд высокохудожественных фильмов, выходящих в прокат в России, носит "некассовый" характер, и для данных фильмов уплата обязательного платежа является непосильной, так как сборы от проката подобного кино крайне невелики. В целях решения указанной проблемы законопроектом предлагается установить, что обязательное отчисление (неналоговый платеж) не уплачивается в отношении фильма, общее число сеансов которого на территории Российской Федерации не превышает 100 сеансов", - говорится в записке.

"Введение данного механизма позволит ежегодно собирать с выходящих в прокат фильмов порядка 2,2 млрд рублей дополнительных средств (в том числе 1,4 млрд рублей с иностранных фильмов) и направлять данные средства на поддержку отечественного кинематографа, отсечь более полусотни низкопробных зарубежных фильмов, не имеющих ни художественных достоинств, ни кассового потенциала, но принудительно включаемых прокатчиком в пакет к блокбастерам", - говорится в пояснительной записке. При этом прокатчики, не уплатившие взнос, должны будет уплатить его с учетом пени в 1% от невыплаченной суммы.

Отмечается, что при оказании поддержки национальным фильмам в прокате будет предусматриваться компенсация за уплаченные ранее отчисления. Кроме того, введение обязательных отчислений не приведет к увеличению стоимости билетов на фильмы, поскольку "цена, установленная кинотеатром, в настоящее время достигла своего максимального размера, исходя из платежеспособности населения".